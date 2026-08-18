Preparar una pascualina casera sin renegar con la masa ni amasar durante horas es posible gracias a una regla infalible: la fórmula de las 9 cucharadas. Con solo tres ingredientes básicos, esta técnica permite lograr una base crocante, tierna y lisa en cuestión de minutos.
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Ingredientes para la masa infalible
- 9 cucharadas de harina leudante (o harina común con una cucharadita de polvo para hornear)
- 9 cucharadas de aceite (girasol u oliva)
- 9 cucharadas de agua tibia
- 1 pizca de sal
Paso a paso: cómo prepararla
- La masa: en un bol, colocar las 9 cucharadas de harina leudante junto con la sal. Agregar las 9 cucharadas de aceite y las 9 cucharadas de agua tibia. Mezclar bien con cuchara y terminar de unir con las manos hasta obtener un bollo suave y liso que no se pegue.
- Descanso: dejar reposar el bollo envuelto en film en la heladera durante 15 minutos para estirarlo sin esfuerzo.