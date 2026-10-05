Así se prepara el ceviche, el plato más emblemático de Perú que conquista el mundo

El ceviche es uno de los grandes emblemas de la gastronomía peruana y una preparación que logró trascender las fronteras de ese país para instalarse en restaurantes de todo el mundo. Su combinación de pescado fresco, cítricos, cebolla y picante da como resultado un plato liviano y lleno de sabor.

Aunque existen numerosas variantes, uno de los secretos para preparar un buen ceviche está en elegir un pescado de excelente calidad y respetar los tiempos de elaboración. En esta receta se utiliza lenguado, que se combina con limón, cilantro, cebolla morada, rocoto y un mosto preparado con apio, jengibre y ajo.

La propuesta suma además diferentes acompañamientos que aportan contraste de sabores y texturas: batata glaseada, chips crocantes y maíz chulpi. Una combinación que permite preparar en casa una versión completa de este clásico de la cocina peruana.

Ceviche, un plato insignia de Perú. Foto: Cucinare TV

Comensales 2 Ingredientes Para el ceviche 180 g lenguado.

g lenguado. 30 g cebolla morada cortada en pluma.

g cebolla morada cortada en pluma. 40 g mosto.

g mosto. 70 cc jugo de limón.

cc jugo de limón. 3 g pichicata, mezcla de sal, pimienta y ajinomoto.

g pichicata, mezcla de sal, pimienta y ajinomoto. 2 g picante.

g picante. 2 g cilantro.

g cilantro. Un g rocoto.

g rocoto. Una hoja de lechuga.

hoja de lechuga. 10 g batata glaseada.

g batata glaseada. 2 g chips de batata.

g chips de batata. 2 g maíz chulpi. Para el mosto Un kg de apio.

kg de apio. 100 g jengibre.

g jengibre. 80 g ajo pelado.

g ajo pelado. Un litro de agua. Para la batata glaseada Un kg de batata.

kg de batata. 1 ¼ kg de azúcar.

kg de azúcar. 1 ½ lata de gaseosa de naranja.

lata de gaseosa de naranja. Canela, cantidad necesaria.

Clavo de olor, cantidad necesaria. Para los chips de batata Un o 2 batatas.

o 2 batatas. Ajo en polvo, cantidad necesaria.

Aceite de oliva, cantidad necesaria.

Sal, cantidad necesaria.

Procedimiento

Cortar el lenguado en cubos parejos y colocarlo dentro de un bowl. Incorporar la pichicata, el cilantro y el rocoto. Mezclar cuidadosamente para distribuir los condimentos sin romper el pescado. Agregar el mosto y volver a integrar. Sumar el jugo de limón, mezclar nuevamente y terminar con la cebolla morada y el picante. Para preparar el mosto, colocar el apio, el jengibre, los ajos pelados y el agua en una licuadora. Procesar hasta obtener una preparación bien integrada. Para los chips de batata, cortar la batata en láminas bien finas. Distribuirlas sobre una placa, condimentar con aceite de oliva, ajo en polvo y sal, y cocinar en horno durante unos 10 a 15 minutos o hasta que estén doradas y crocantes. Para hacer la batata glaseada, cortar la batata en rodajas gruesas. Colocar en una olla junto con la gaseosa de naranja, el azúcar, la canela y el clavo de olor. Cocinar la preparación a fuego medio durante aproximadamente 30 minutos, hasta que la batata esté tierna y se haya formado un almíbar. hoja de lechuga, batata glaseada, chips de batata y maíz chulpi. Servir el ceviche inmediatamente y acompañarlo con una

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