La bondiola de cerdo es uno de los cortes más elegidos para preparar sándwiches abundantes y sabrosos. Su contenido de grasa permite que la carne conserve la humedad durante las cocciones prolongadas y adquiera una textura especialmente tierna. En esta receta, el secreto consiste en cocinarla lentamente hasta que pueda desmenuzarse prácticamente con una cuchara, sin necesidad de utilizar técnicas complicadas ni equipamiento especial.

La propuesta del cocinero Matías Cuco, combina la bondiola con vegetales, vino blanco, hierbas aromáticas y pimentón ahumado. La preparación comienza con un sellado de la carne para dorar su superficie y continúa con una cocción de aproximadamente dos horas. Durante ese tiempo, los ingredientes se integran y forman una base de sabor intensa, mientras la carne se ablanda progresivamente. Si el líquido se reduce demasiado, se puede incorporar agua o caldo para mantener la humedad.

El resultado se sirve en un sándwich de pan de papa, previamente dorado en una plancha con manteca. Una de las particularidades de esta versión es que el pan se divide en tres partes, lo que permite distribuir la carne en diferentes capas y sumar mayonesa de pimentón. El toque final es un huevo a la plancha, que aporta cremosidad y completa una combinación ideal para quienes buscan una comida casera, contundente y con una presentación similar a la de una hamburguesería.

Comensales 4 Ingredientes Una bondiola de cerdo.

bondiola de cerdo. Una cebolla.

cebolla. 2 zanahorias.

zanahorias. Ajo ahumado, a gusto.

Hierbas, a gusto.

300 cc vino blanco.

cc vino blanco. Pimentón ahumado, a gusto.

Un huevo.

huevo. Pan de papa.

Procedimiento:

Sellar la bondiola de todos sus lados. Dorar los vegetales cortados en trozos grandes, al ser una cocción larga no importa mucho el tamaño. Colocarlos todos en una olla, agregar las hierbas que más nos gusten, pimentón ahumado y vino blanco, y a cocinar por 2 horas aproximadamente. Si se evapora el líquido, agregar agua o caldo. Cortar un pan de papa o el que más te guste en tres y dorar bien en la plancha con manteca. Armar el sándwich intercalando las tres capas untando los panes con mayonesa de pimentón y terminar con un huevo a la plancha.

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