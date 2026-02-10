La clave de esta receta de bondiola está en la paciencia y en el método de cocción. Maru Botana propone un braseado lento que transforma completamente la textura del corte, logrando una carne tan tierna que prácticamente se deshace sola.

El proceso comienza salando generosamente la bondiola de cerdo. Luego, en una cacerola grande y profunda, se calienta un poco de aceite de oliva y se crea una cama aromática con cebolla morada cortada en juliana y hierbas frescas como romero, tomillo o laurel. Sobre ese colchón perfumado se apoya la bondiola, se tapa herméticamente y se deja que comience su transformación a fuego muy suave.

Este primer paso es fundamental porque permite que la carne se cocine en sus propios jugos, conservando toda su humedad natural y absorbiendo los aromas de las hierbas y la cebolla que van caramelizándose lentamente en el fondo de la olla.

CÓMO PREPARAR LA SALSA BARBACOA CASERA PERFECTA

Mientras la bondiola se cocina despacito, llega el momento de preparar la estrella que acompaña este plato: una salsa barbacoa casera intensa, equilibrada y con ese brillo característico que la hace irresistible.

En una olla mediana se combinan cebolla colorada picada (o cebolla de verdeo si preferís un sabor más suave), 200 gramos de salsa de tomate, el puré de un morrón rojo previamente asado y pelado, 4 cucharadas de vinagre blanco, 4 cucharadas de miel, 2 ramas de apio cortado, salsa inglesa al gusto, 100 gramos de salsa de soja, un chorrito de aceite de oliva, 4 cucharadas de azúcar rubia, salsa picante según tu tolerancia al picante, pimentón o paprika para darle color y profundidad, y sal para ajustar.

Se cocina todo junto a fuego medio durante unos 20 minutos aproximadamente, hasta que la mezcla reduzca y los sabores se concentren. Después se procesa con mixer o licuadora hasta lograr una salsa lisa, espesa y brillante, con esa consistencia perfecta que se adhiere a la carne sin ser demasiado líquida ni pastosa.

LA COCCIÓN EN HORNO: DONDE OCURRE LA MAGIA

Una vez que la salsa barbacoa está lista, se vuelca generosamente sobre la bondiola que ya lleva un rato braseándose. Se mezcla bien para que la carne quede bien bañada en esa salsa intensa, se tapa nuevamente y se lleva al horno precalentado a temperatura media (alrededor de 160-180 grados).

Acá viene la parte que requiere más paciencia: la cocción en horno debe durar aproximadamente 2 horas y media. Durante este tiempo, la carne absorbe todos los sabores de la barbacoa casera, se va tiernizando hasta alcanzar esa textura que se deshace con solo mirarla, y la salsa va reduciendo y concentrándose aún más.

Es recomendable ir controlando cada tanto y, si hace falta, agregar un chorrito de agua o caldo para que no se seque. La bondiola debe quedar jugosa, nadando en su propia salsa, con ese aspecto brillante y apetitoso que invita a comer.

DESMECHADO Y ARMADO: EL TOQUE FINAL

Cuando la bondiola braseada está lista (vas a darte cuenta porque la carne cede fácilmente al pincharla con un tenedor), llega el momento más gratificante: el desmechado. Con dos tenedores, se va desarmando la carne en hebras, mezclándola bien con toda esa salsa barbacoa que quedó en la fuente.

El resultado es una carne mechada increíblemente jugosa, con un sabor profundo que combina lo dulce de la miel y el azúcar, lo ácido del vinagre, lo salado de las salsas y ese toque ahumado característico del pimentón. Cada hebra queda impregnada de sabor, lista para ser disfrutada.

CÓMO SERVIR LA BONDIOLA CON BARBACOA

Esta receta de Maru Botana es extremadamente versátil. La forma más popular de servirla es en sándwiches de bondiola, usando panes tipo brioche o ciabatta, que se tuestan levemente y se rellenan generosamente con la carne mechada. Podés agregar coleslaw casero (ensalada de repollo con mayonesa), pepinos en vinagre o cebolla morada encurtida para darle contraste y frescura.

También funciona perfecto como plato principal acompañada de papas rústicas al horno, ensalada verde, puré de batatas o arroz blanco que absorba toda esa deliciosa salsa. Para reuniones o eventos, es ideal servirla en una fuente grande en el centro de la mesa para que cada uno se sirva a su gusto.

LOS INGREDIENTES QUE NECESITÁS

Para la bondiola braseada:

1 bondiola de cerdo (aproximadamente 2 kg)

Cebolla morada grande

Aceite de oliva

Hierbas aromáticas (romero, tomillo, laurel)

Sal gruesa

Para la salsa barbacoa casera: