El escándalo por la pareja que fue descubierta teniendo sexo en un avión sigue sumando capítulos insólitos. Ahora, se conoció cómo fue el momento exacto en que la familia del arquitecto involucrado lo recibió en el aeropuerto de Rosario, mientras la Policía lo escoltaba detenido.

La periodista rosarina Analía Bocassi, que viajaba en el mismo vuelo de Copa Airlines proveniente de Panamá, contó en su programa radial que la situación fue tan tensa como incómoda. “Cuando bajamos, la gente que venía en Ejecutiva estaba espantada. Los bajaron detenidos a los dos, se lo llevaron a la comisaría y estaba toda la familia de él esperándolo. Y cuando digo toda la familia, es toda la familia”, relató.

Los dos detenidos en un avión por tener sexo (Foto: TN).

Según Bocassi, la mujer implicada “dijo que no tenía nada que ver, lo mandó al frente al hombre, que venía con los pantalones bajos y tapado con la frazada”. El episodio ocurrió el fin de semana y generó revuelo entre los pasajeros, que notaron movimientos extraños en los asientos 1F y 1E de la clase business.

Además, Bocassi contó que “todo arrancó por una nena que viajaba en Primera clase con su abuela y le dijo que vio al hombre desnudo”.

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Todo comenzó cuando algunos viajeros advirtieron la situación y alertaron a las azafatas. La pareja, que aparentemente no se conocía de antes, fue sorprendida semidesnuda por el personal de la aerolínea, que decidió dar aviso al piloto.

El comandante solicitó la intervención de la Unidad Operacional de Seguridad Preventiva de la PSA, que esperó la llegada del vuelo en Rosario. Tras el aterrizaje, los agentes trasladaron a los dos implicados a la Comisaría N°12 de la Policía de la Provincia de Santa Fe, por orden del Ministerio Público Fiscal.

Los dos detenidos en un avión por tener sexo (Foto: TN).

La Unidad de Flagrancia de la Fiscalía de Rosario notificó a Sandra O. y Mauricio C. sobre el inicio de una causa por el presunto delito de exhibiciones obscenas. Sin embargo, ambos recuperaron la libertad poco después.

Por el momento, la pareja no quedó formalmente imputada y el hecho no prevé una pena de prisión. La causa será reasignada en las próximas horas a la Unidad Especializada de Delitos contra la Integridad Sexual de Rosario, donde una nueva fiscalía deberá resolver la situación procesal de ambos.

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