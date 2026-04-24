Agustín Neglia, conductor y productor de TV de “Modo Selfie”, visitó “Vuelta y Media”. Durante su participación en el ciclo conducido por Sebastián Wainraich, el periodista sorprendió al contar una experiencia tan incómoda como graciosa que vivió en uno de sus viajes. Todo surgió cuando le preguntaron por situaciones límite en sus recorridos por el mundo.

Con su estilo relajado, Neglia relató un episodio ocurrido en un vuelo rumbo a Miami, donde atravesó un momento inesperado justo en pleno aterrizaje que lo obligó a reaccionar de urgencia. La tensión del instante se transformó rápidamente en humor gracias a su forma de contarlo.

Lejos de esquivar el tema, el conductor de “Modo Selfie” convirtió la vivencia en un relato cargado de frescura y cercanía, generando la complicidad tanto de Wainraich como del público en el estudio.

xx