Maru Botana no para de sorprender con grandes postres y tortas, con indicaciones que le dan simplicidad a la preparación.

Esta vez, preparó una marquise con frutos rojos, una receta recomendable para los días de calor de estas fechas.

“Una opción fresca e irresistible, ideal para festejar cumpleaños en verano”, argumentó la chef Maru Botana.

Maru Botana mostró la receta para hacer la mejor marquise con frutos rojos | Créditos: Captura video

MARQUISE CON FRUTOS ROJOS DE MARU BOTANA

Ingredientes de la marquise de chocolate

Base de marquise

300 g de manteca

400 g de chocolate amargo

2 tazas de té de azúcar

8 huevos

Relleno

500 ml de crema de leche

500 g de dulce de leche

400 g de frambuesas frescas

Decoración

Rulos de chocolate amargo

Hojas de menta fresca

Paso a paso de la receta de Maru Botana

La chef empezó por indicar un baño de María para el chocolate, dos tazas de azúcar y la manteca bien cremosa.

Una vez que se enfría, hay que colocar ocho huevos, previamente rotos en la taza. Luego hay que revolver y llevar al horno de 170 o 180 grados.

Una vez que la marquise de chocolate está fría, hay que decorar. Para ello es necesario batir crema y proseguir con un baño de María invertido, o sea, con hielos y agua. Enseguida hay que colocar el dulce de leche y, finalmente, las frambuesas y otros frutos rojos a gusto.