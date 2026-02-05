Maru Botana no para de sorprender con grandes postres y tortas, con indicaciones que le dan simplicidad a la preparación.
Esta vez, preparó una marquise con frutos rojos, una receta recomendable para los días de calor de estas fechas.
“Una opción fresca e irresistible, ideal para festejar cumpleaños en verano”, argumentó la chef Maru Botana.
MARQUISE CON FRUTOS ROJOS DE MARU BOTANA
Ingredientes de la marquise de chocolate
Base de marquise
- 300 g de manteca
- 400 g de chocolate amargo
- 2 tazas de té de azúcar
- 8 huevos
Relleno
- 500 ml de crema de leche
- 500 g de dulce de leche
- 400 g de frambuesas frescas
Decoración
- Rulos de chocolate amargo
- Hojas de menta fresca
Paso a paso de la receta de Maru Botana
La chef empezó por indicar un baño de María para el chocolate, dos tazas de azúcar y la manteca bien cremosa.
Una vez que se enfría, hay que colocar ocho huevos, previamente rotos en la taza. Luego hay que revolver y llevar al horno de 170 o 180 grados.
Una vez que la marquise de chocolate está fría, hay que decorar. Para ello es necesario batir crema y proseguir con un baño de María invertido, o sea, con hielos y agua. Enseguida hay que colocar el dulce de leche y, finalmente, las frambuesas y otros frutos rojos a gusto.