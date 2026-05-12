La memoria de Rocío Marengo se activó para cobrarle viejas facturas a Karina Mazzocco, ahora que se sabe que la conductora de A la Tarde se quedará sin programa a fin de mes, que además coincide con el ciclo que la pareja de Eduardo Fort tiene en el nueve.

“Se me pegaba un montón desde ese programa y a un montón de chicas de la tele. Si hablan de nosotras nos bancamos lo que sea, pero si hablan con la familia que no es del medio no es por ahí. Es un negocio para ellos, me usan a mí y a mi familia, que no era del medio”, arrancó Rocío.

“Ya pasó y es evidente que el público no elige eso, no quiere ver esa maldad”, continuó en alusión implícita al informe que hicieron con la hermana extramatrimonial que reclamaba que ella y su hermano le ocultaban parte de la herencia del padre.

El look de Rocío Marengo en la gala de una revista (Foto: Movilpress).

En cuanto al descargo de Mazzocco sobre que jamás se burló de su maternidad, y que si había pruebas se las haga llegar, Marengo insistió: “Pasó hace mucho tiempo, recordar algo feo no me gusta”.

El reproche de Marengo a Mazzocco

“Ella fue la más dura, porque los panelistas me conocen y saben cómo soy. Pero de ella siempre notaba mucha maldad, comentarios ninguneando o despreciando”.

Karina Mazzocco (Foto: captura América TV)

“Lamento si cuando se me atacó y lastimó... Quizá es por eso que el programa no funcionó. (...) Y después de lastimarnos tanto venir a pedirnos pauta (a los Fort) es raro. Iba a ser casi una extorsión”.

“No necesito sus disculpas ni perdonarla. Yo esto lo hablé en su momento y es un tema terminado. Me mandó un mensaje que no respondí y no me interesa tomarme un café”.