Hay películas que hablan del duelo desde el dolor y otras que eligen hacerlo desde el humor, incluso cuando la pérdida parece imposible de superar. Viudas pertenece a este último grupo. La comedia dramática reúne a Graciela Borges y Valeria Bertuccelli en una historia sobre dos mujeres unidas por la muerte del mismo hombre, obligadas a convivir con un vínculo tan inesperado como transformador.

Disponible en Netflix, la película tiene una duración de 103 minutos y fue escrita y dirigida por Marcos Carnevale, uno de los realizadores argentinos más reconocidos del cine comercial, que vuelve sobre temas cotidianos para construir una historia de redescubrimiento personal.

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El film fue bien recibido por el público y consolidó una dupla protagónica que sostiene buena parte de la película gracias al contrapunto entre dos personajes muy diferentes, obligados a compartir una situación que ninguno había imaginado.

De qué trata Viudas

Elena lleva décadas casada con Augusto y atraviesa una vida acomodada junto a él. Todo cambia cuando su marido muere de manera repentina durante un viaje en lancha por el Delta del Tigre.

Elena descubre que Augusto mantenía desde hacía años una relación paralela con Adela, una mujer mucho más joven que además está embarazada

Poco después del funeral, Elena descubre que Augusto mantenía desde hacía años una relación paralela con Adela, una mujer mucho más joven que además está embarazada. Lo que comienza como un profundo resentimiento termina convirtiéndose en un vínculo inesperado entre ambas.

Mientras intentan procesar la pérdida desde lugares completamente distintos, las dos mujeres descubren que compartían mucho más que el mismo hombre. La convivencia, los reproches y las diferencias iniciales van dando paso a una relación que las obliga a revisar sus propias vidas.

El tráiler de Viudas, con Graciela Borges y Valeria Bertuccelli.

Lejos de apoyarse únicamente en el conflicto sentimental, la película explora temas como la maternidad, el paso del tiempo, la soledad y la posibilidad de volver a empezar cuando todo parece haberse derrumbado.

El sello de Marcos Carnevale

Como en buena parte de su filmografía, Carnevale construye una historia donde la emoción convive con el humor sin caer en el melodrama. Los diálogos y las situaciones cotidianas tienen un peso central y permiten que los personajes evolucionen de manera natural a medida que avanza la trama.

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La química entre Borges y Bertuccelli sostiene buena parte del relato. Mientras la primera aporta elegancia y contención, la segunda construye un personaje espontáneo e imprevisible que modifica el mundo de la protagonista.

Elogios a las actrices

Tras su estreno, la crítica valoró especialmente el trabajo de las dos actrices principales y la capacidad de la película para abordar un tema doloroso desde una mirada cálida y humana.

También recibió elogios el equilibrio entre comedia y drama, una característica habitual en las producciones de Carnevale.

La historia que construye Marcos Carnevale dura 103 minutos.

Si bien la historia parte de una situación poco convencional, el desarrollo evita los excesos y apuesta por personajes reconocibles, atravesados por emociones cotidianas.

Esa combinación convirtió a Viudas en una de las producciones argentinas más recordadas del director y permitió que encontrara una nueva audiencia con su llegada a las plataformas de streaming.

Cómo es el reparto de Viudas