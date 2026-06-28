Las amistades intensas suelen ocupar un lugar central en las historias sobre la juventud, pero pocas veces aparecen retratadas con tanta incomodidad como en Compañeras de cuarto (Roommates), una de las sorpresas recientes del catálogo de Netflix.

La película de 96 minutos está dirigida por Jordan Weiss, y llamó especialmente la atención por estar protagonizada por Sunny Sandler, hija de Adam Sandler, en uno de sus primeros papeles principales para una gran plataforma de streaming.

// La historia real detrás de El testigo, la miniserie de tres capítulos que llegó al N°1 en Netflix

Con una mezcla de comedia, drama y romance, la producción encontró una rápida repercusión entre el público joven gracias a una historia que aborda temas actuales como la salud mental, las relaciones tóxicas y la construcción de la identidad durante los años universitarios.

De qué trata Compañeras de cuarto

La historia sigue a Olivia y Sophie, dos jóvenes que comienzan la universidad compartiendo habitación en una residencia estudiantil. Lo que inicialmente parece una amistad espontánea y divertida se convierte en una relación cada vez más absorbente.

Olivia y Sophie, dos jóvenes que comienzan la universidad compartiendo habitación.

A medida que ambas construyen nuevas amistades, exploran relaciones amorosas y enfrentan los desafíos propios de la vida universitaria, empiezan a aparecer tensiones que ponen a prueba el vínculo. La necesidad constante de validación, el miedo al abandono y los límites difusos entre amistad y dependencia emocional comienzan a ocupar un lugar central.

El tráiler oficial de Roomates, la película con la hija de Adam Sandler.

Buena parte del atractivo de la película reside justamente en esa mirada cotidiana. Los conflictos no aparecen a partir de grandes acontecimientos, sino de pequeñas actitudes, comentarios y comportamientos que terminan acumulando tensión.

Amistades que cruzan ciertos límites

Aunque el cine suele dedicar más espacio a las relaciones románticas, Compañeras de cuarto pone el foco en la amistad como motor principal del relato. La película explora cómo un vínculo aparentemente sano puede transformarse cuando una de las partes deposita demasiadas expectativas emocionales sobre la otra.

La directora evita presentar villanos absolutos. En lugar de señalar culpables, la película intenta mostrar las inseguridades, carencias y contradicciones que atraviesan a ambas protagonistas.

// De qué trata El Choque, el documental del que todos hablan en Netflix

Ese enfoque fue uno de los aspectos más destacados por la crítica especializada, que valoró la capacidad de la película para abordar conflictos emocionales contemporáneos sin perder ligereza ni caer en discursos moralizantes.

El debut protagónico de Sunny Sandler

Uno de los factores que impulsó la curiosidad alrededor de la película fue la presencia de Sunny Sandler en el rol principal. La actriz ya había participado en producciones protagonizadas por su padre, entre ellas You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah, pero esta vez asumió un personaje con mayor peso dramático.

El personaje de Sunny Sandler no disfruta tanto de la vida alocada la existosa Compañera de cuarto.

Su interpretación fue señalada como uno de los puntos fuertes del film, especialmente por la naturalidad con la que construye una protagonista que oscila entre la vulnerabilidad y la necesidad de controlar a quienes la rodean.

La película también se benefició de un elenco joven que aporta frescura a una historia centrada en experiencias generacionales muy reconocibles para el público universitario.

Cómo es el reparto de Compañeras de cuarto