Dentro del catálogo de Netflix hay películas que sorprenden por completo con su intensidad, y Diamantes en bruto es una de ellas. El thriller dirigido por los hermanos Safdie muestra una faceta poco habitual de Adam Sandler, alejada de la comedia, en una historia que avanza a un ritmo frenético y mantiene la tensión de principio a fin. Desde su estreno, el film se convirtió en una de las propuestas más comentadas del género dentro de la plataforma.

La película se apoya en una narración caótica, ruidosa y asfixiante, que acompaña el estado mental de su protagonista. Cada escena parece empujar al espectador un paso más hacia el borde, sin pausas ni respiro. Ese pulso constante es una de las marcas distintivas del cine de los Safdie, que aquí alcanzan uno de sus puntos más altos.

// Joaquín Furriel y Pablo Echarri la rompen en este éxito imperdible de Netflix: últimos días para verlo

Con una duración contenida y una puesta en escena agresiva, Diamantes en bruto construye un thriller urbano que combina apuestas, deudas, obsesión y decisiones impulsivas, en un espiral que nunca se detiene.

De qué trata Diamantes en bruto

La historia sigue a Howard Ratner (Sandler), un carismático y problemático joyero del distrito de diamantes de Nueva York. Adicto al riesgo y a las apuestas, Howard vive al límite, convencido de que siempre está a punto de dar el gran golpe que resolverá todos sus problemas.

Adam Sandler en Uncut gems/Diamantes en bruto, una de las películas del año.

La llegada de una valiosa piedra preciosa proveniente de Etiopía despierta en él una nueva oportunidad de negocio. Sin embargo, en lugar de aliviar su situación, el hallazgo desencadena una cadena de decisiones cada vez más peligrosas, mientras intenta equilibrar deudas, presiones familiares y amenazas constantes.

A medida que la tensión crece, Howard se hunde en un juego del que parece imposible salir. La película acompaña ese descenso con un montaje vertiginoso y diálogos superpuestos, reforzando la sensación de caos permanente.

Una actuación que marcó un quiebre

Uno de los grandes puntos destacados del film es la interpretación de Adam Sandler. Lejos de su registro habitual, el actor construye un personaje nervioso, excesivo y desesperado, que nunca deja de hablar ni de moverse. Su actuación fue ampliamente reconocida y señalada como una de las más intensas de su carrera.

El elenco se completa con figuras como Julia Fox, LaKeith Stanfield e Idina Menzel, que aportan capas adicionales a un relato cargado de tensión y conflicto.

Adam Sandler, en su rol principal de Howard Ratner para "Uncut Gems". (Foto: prensa Netflix)

La ciudad de Nueva York funciona como un personaje más, con locaciones reales y una estética cruda que refuerza el realismo y la incomodidad que propone la película.

El estilo Safdie y un fenómeno reciente

El impacto de Diamantes en bruto también se explica por el estilo inconfundible de Josh Safdie y Benny Safdie, cineastas especializados en historias de personajes al límite, atrapados en situaciones que se vuelven incontrolables.

Ese mismo pulso narrativo volvió a aparecer recientemente en Marty Supremo, dirigida por Josh Safdie, película que retoma esa sensación de urgencia constante y consolidó el interés del público por este tipo de relatos intensos y sin concesiones. Además, le valió una nominación al Óscar como mejor actor a Timothée Chalamet, una de las estrellas del momento.

// La comedia oculta de Rodrigo de la Serna: está en Netflix y es un increíble delirio

Sin extenderse más de lo necesario, Diamantes en bruto se mantiene como una de las experiencias más atrapantes disponibles en Netflix: un thriller incómodo, eléctrico y difícil de olvidar.

Trailer de Diamantes en bruto, la asfixiante película protagonizada por Adam Sandler.

Reparto de Diamantes en bruto