Dentro del catálogo de Netflix hay comedias que pasan casi desapercibidas y, sin embargo, esconden propuestas tan desbordadas como efectivas. Ese es el caso de Yucatán, una película estrenada en 2018 que combina estafas, enredos amorosos y un humor físico constante, con Rodrigo de la Serna en un rol para el recuerdo.

Lejos de la solemnidad de otros trabajos del actor argentino, la película apuesta por un tono exagerado y lúdico, donde nada parece tomarse demasiado en serio. Con una duración de poco más de dos horas, Yucatán propone una comedia de aventuras ambientada en un crucero de lujo que se transforma en un verdadero campo de batalla entre tramposos.

Dirigida por el realizador español Daniel Monzón (Celda 211), la película recurre a situaciones absurdas, giros constantes y personajes caricaturescos para construir un relato que avanza a toda velocidad. El resultado es un delirio narrativo que se apoya tanto en el humor verbal como en el slapstick.

A pesar de no haber tenido una gran repercusión en su estreno, con el tiempo la película encontró su público en el streaming y se convirtió en una de esas joyas escondidas que muchos descubren por recomendación o simple curiosidad.

De qué trata a la película Yucatán

La historia sigue a Lucas (Luis Tosar) y Clayderman (de la Serna), dos estafadores profesionales que durante años trabajaron juntos engañando a turistas a bordo de lujosos cruceros internacionales. Su método es simple: detectar pasajeros vulnerables, ganarse su confianza y quedarse con su dinero antes de desaparecer.

El equilibrio entre ambos se rompe cuando aparece Verónica (Stephanie Cayo), una bailarina del barco que despierta una rivalidad amorosa imposible de disimular. La tensión termina por separarlos y cada uno toma un territorio distinto para continuar con sus negocios ilegales.

Lucas se queda con los cruceros del Mediterráneo, mientras Clayderman se adueña de los del Atlántico. Sin embargo, un golpe tentador lo cambia todo: un anciano entrañable gana la lotería y se convierte en el objetivo perfecto. Para no perderse esa oportunidad, Lucas decide infiltrarse en el crucero de su exsocio.

El viaje, que parte desde Barcelona rumbo a Cancún, incluye escalas en Casablanca, Tenerife, Brasil y la selva de Yucatán. En ese recorrido, ambos estafadores protagonizan un duelo sin reglas, plagado de trampas, engaños y situaciones cada vez más disparatadas.

Una comedia de estafas con espíritu de aventura

Uno de los grandes atractivos de Yucatán es su apuesta por el humor clásico, apoyado en la química entre sus protagonistas. Rodrigo de la Serna compone a un Clayderman exagerado y gestual, mientras Luis Tosar aporta un contrapunto más seco y cínico como Lucas.

La película se vale del entorno del crucero para multiplicar situaciones absurdas y jugar con el contraste entre el lujo, la ingenuidad de los pasajeros y las verdaderas intenciones de sus protagonistas. Todo está pensado para sostener un ritmo vertiginoso y una sucesión constante de gags.

Sin pretensiones de realismo, Yucatán se entrega por completo al exceso y a la comedia física, convirtiéndose en una opción ideal para quienes buscan una película frenética y completamente disparatada.

Reparto completo de Yucatán