Hay duplas que atraviesan la pantalla y sin dudas esta es una de ellas. Matt Damon y Ben Affleck protagonizan una de las grandes apuestas de Netflix para el comienzo de este 2026: El Botín.

Las dos estrellas de Hollywood, que además son grandes amigos desde hace más de una década y compartieron elenco en varias ocasiones, se ponen en la piel de dos policías de Miami en un thriller policial que combina acción y corrupción.

La película dirigida por Joe Carnahan se extiende durante casi dos horas, con una trama basada en hechos reales digna de ser llevada a la pantalla.

De qué trata El Botín

Damon interpreta al teniente Dane Dumars, mientras que Affleck al sargento J.D. Byrne. Ambos son veteranos de una unidad táctica de narcóticos que, durante una redada rutinaria en una casa de seguridad, descubren algo que cambiará sus vidas para siempre: millones de dólares en efectivo ocultos en baldes.

El botín está inspirada en un caso real.

Sin embargo, lo que debería haber sido un operativo exitoso se convierte en una pesadilla ética y mortal. La tentación de los miembros del equipo, la confianza entre los viejos amigos, todo parece resquebrajarse. La trama explora cómo la codicia puede fracturar incluso los vínculos más sólidos, mientras el cartel dueño del dinero y asuntos internos les pisan los talones.

Inspirada en un caso real

Otro de los aspectos que vuelve atractiva a esta producción es que está inspirada en hechos reales, una categoría que suele captar al público tanto para ver la película como para conocer la historia en la que se basa.

El tráiler oficial de El Botín, con Matt Damon y Ben Affleck, en Netflix.

La policía de Miami seguía la pista de Luis Hernández-González, quien tenía una tienda de artículos de jardinería y había sido identificado como sospechoso de estar relacionado con el cultivo y el tráfico, aunque no contaban con pruebas suficientes para detenerlo.

Fue recién en 2016 cuando lograron reunir la información necesaria para realizar un allanamiento en su casa, ubicada en Miami Lakes. El operativo estuvo a cargo del agente de la Policía de Miami-Dade, Chris Casiano.

Al llegar al domicilio, los agentes encontraron 24 millones de dólares distribuidos en 24 baldes de color naranja que contenían fajos de billetes de 100 dólares.

Lo que en un principio parecía una operación sumamente exitosa pronto desató dudas, traiciones y los instintos más amorales de los involucrados frente a semejante suma de dinero.

Parte del reparto de la película El botín.

Cómo es el reparto de El Botín