El año 2026 comenzó con series y películas destacadas en el streaming y enero presenta una producción muy esperada. Se trata de Belleza perfecta (The Beauty), la nueva creación de Ryan Murphy.

Basada en la serie Image Comics, promete sumergir al espectador en un thriller cargado de misterio, belleza y consecuencias mortales, al estilo de La sustancia.

De qué trata Belleza perfecta

El mundo de la alta costura se vuelve siniestro cuando supermodelos internacionales comienzan a morir de maneras misteriosas y escalofriantes.

Los agentes del FBI Cooper Madsen y Jordan Bennett son enviados a París para descubrir la verdad. Y a medida que avanzan en la investigación, descubren un virus de transmisión sexual que transforma a personas en versiones de perfección física hegemónica, pero con consecuencias aterradoras.

Su investigación los coloca en la mira de The Corporation, un multimillonario tecnológico que creó en secreto una droga llamada The Beauty, y que hará cualquier cosa para proteger su imperio valuado en trillones de dólares, incluyendo liberar a su asesino a sueldo The Assassin.

Belleza perfecta (The Beauty), la nueva creación de Ryan Murphy.

A medida que la epidemia se expande, Jeremy, una persona marginada desesperada en búsqueda de un propósito, queda atrapada en el caos mientras los agentes corren contrarreloj por París, Venecia, Roma y Nueva York para detener esta temible amenaza que podría cambiar el futuro de la humanidad.

Reparto de Belleza perfecta

El elenco principal de Belleza perfecta reúne a figuras de alto perfil del cine y la televisión. Los protagonistas son Evan Peters (Cooper Madsen) y Rebecca Hall (Jordan Bennett), quienes se ponen en la piel de dos agentes del FBI.

Además de ellos, se destacan Anthony Ramos como el letal ejecutor conocido como The Assassin, Ashton Kutcher en el papel de un multimillonario tecnológico apodado “The Corporation”, y Jeremy Pope como un outsider atrapado entre la epidemia y la lucha de poderes.

El tráiler oficial de The Beauty, en Disney+.

Entre las figuras invitadas aparecen nombres como Amelia Gray Hamlin, Bella Hadid, Ben Platt, Isabella Rossellini y Vincent D’Onofrio, entre otros, lo que potencia el atractivo para el público internacional.

Cuando llegan los capítulos de Belleza perfecta

El estreno llega el 21 de enero a la plataforma de Disney+ con los primeros tres episodios y cada miércoles estrenará uno nuevo.

En total, la temporada tiene 11 capítulos y las últimas dos semanas serán de doble episodio estreno.

Ryan Murphy durante una ceremonia con su reconocimiento.

5 series imperdibles de Ryan Murphy

Feud (2017-2024). La serie antológica que explora enemistades legendarias entre figuras famosas durante sus dos temporadas.

American Horror Story (2011-ACT.). Cada temporada presenta una historia, personajes y escenarios diferentes, aunque comparte un elenco recurrente que interpreta roles nuevos, explorando diversos subgéneros del horror como casas encantadas, manicomios, circos y eventos sobrenaturales,

Glee (2009-2015). Un profesor de español, Will Schuester, que revive el coro musical (Glee Club) de una secundaria en Ohio.

Nip/Tuck ( 2003-2010). Trata sobre las vidas profesionales y personales de dos cirujanos plásticos socios en Miami, explorando la obsesión por la belleza, la superficialidad y las turbias vidas de sus clientes.

Pose (2018-2021). Trata sobre la vibrante y clandestina cultura de los “balls” (salones de baile) en Nueva York durante las décadas de 1980 y 1990, siguiendo a la Casa Evangelista, una familia disfuncional de jóvenes LGBTQ+ marginados.