Desde su estreno, It: Welcome to Derryse convirtió en una de las producciones más comentadas del año.

La precuela de las exitosas películas dirigidas por Andy Muschietti no solo volvió a poner en pantalla al aterrador Pennywise, sino que también profundizó en los orígenes del mal que acecha al pequeño pueblo de Maine.

Entre referencias a los años sesenta, misterios familiares y escenas que helaron la sangre, la serie logró mantener viva la esencia de Stephen King con una mirada más cruda y social.

A lo largo de la temporada, los fanáticos debatieron cuál fue el momento más escalofriante. No faltaron las apariciones del payaso ni los sustos inesperados, pero hubo una secuencia que se destacó por ir más allá del terror sobrenatural.

Andy Muschietti, creador y showrunner, explicó que el verdadero miedo no siempre viene de Pennywise, sino de lo que los humanos son capaces de hacer cuando el mal se instala en la comunidad.

La escena más aterradora que dejó la precuela de It

La escena en cuestión aparece en el episodio 7 y reconstruye el incendio del Black Spot, un club frecuentado por la comunidad negra de Derry.

La impactante escena en medio de las llamas de It: Welcome to Derry.

Lo que comienza como una noche de celebración termina en una tragedia cuando un grupo racista ataca el lugar y lo prende fuego con la gente adentro. “Queríamos que el espectador sintiera el encierro, el caos y el horror humano”, explicó Muschietti.

En medio de las llamas, se mezcla la presencia del payaso, alimentándose del miedo colectivo, y esa combinación convirtió el momento en uno de los más intensos de toda la serie.

Así, el director reveló que fue la secuencia más difícil de rodar y la que más lo marcó, porque mostraba la raíz real del mal de Derry: la violencia que nace de las personas y no solo de un monstruo.

El horror más allá de Pennywise

Para Muschietti, el desafío fue lograr que el público empatizara con las víctimas antes de que comenzara el incendio.

“No queríamos que fuera solo una escena de terror, sino una historia de personas atrapadas por el odio”, comentó. La cámara se mueve entre los gritos y las llamas como si el espectador estuviera adentro del edificio, lo que intensifica la sensación de desesperación.

La comunidad negra de Derry forma parte de la ficción de terror.

El resultado fue una de las secuencias más comentadas en redes, por su crudeza y su carga simbólica. El fuego no solo destruye el lugar, sino que también funciona como una metáfora del racismo y del ciclo de violencia que Pennywise aprovecha para fortalecerse.

De hecho, la historia del Black Spot ya había sido mencionada en la novela de Stephen King, pero esta vez se la muestra con una intensidad nunca vista.

Una precuela que amplía el universo de Derry

Con It: Welcome to Derry, Muschietti y su equipo lograron algo que parecía difícil: expandir el universo de Itsin repetirse.

La serie combina terror psicológico, drama histórico y una ambientación que evoca la América profunda de los sesenta. Cada episodio suma una capa más al mito de Pennywise, pero también deja claro que el verdadero monstruo puede tener rostro humano.