Netflix sumó recientemente a su catálogo un thriller policial de esos que adora el público: figuras como Denzel Washington, Rami Malek y Jared Leto, una historia inquietante cargada de tensión y suspenso, acompañada de un mensaje que va más allá de resolver un caso criminal puntual.

Así es que pronto, Pequeños secretos se posicionó entre las producciones favoritas por el público, hasta alcanzar el puesto N°1 en la plataforma de streaming de la N roja.

Con más de dos horas de duración y la dirección de John Lee Hancock, la película recupera el espíritu oscuro de los clásicos noventosos y suma un giro final insospechado.

De qué trata

La trama sigue a Joe “Deke” Deacon (Washington), un alguacil de un pequeño condado que regresa a Los Ángeles para una tarea rutinaria, pero termina involucrándose en una investigación de asesinatos de mujeres jóvenes.

Pequeños secretos aborda también los dilemas morales de los personajes.

En el lugar conoce a Jim Baxter (Malek), un detective joven, ambicioso y meticuloso que reconoce en Deke a un hombre marcado por un pasado oscuro. Y es que una escena del crimen reactiva heridas personales en él: años atrás él mismo investigó crímenes similares y su obsesión terminó destruyendo su carrera, su matrimonio y su salud emocional.

Con el correr de los minutos, ambos se enfocan en un sospechoso por demás inquietante, Albert Sparma (Leto), tan excéntrico como calculador.

El tráiler oficial de Pequeños Secretos, con Denzel Washington.

Más allá de que no hay pruebas concretas en su contra, sus juegos psicológicos vuelven la sospecha casi inevitable. Así, el film juega con esa ambigüedad, llevando al límite la moral de los protagonistas.

Quiénes completan el reparto

Más allá del trío protagónico compuesto por Denzel Washington, Rami Malek y Jared Leto, otros actores destacados son los siguientes:

Chris Bauer interpreta al detective Sal Rizoli; Natalie Morales como la detective Jamie Estrada; Michael Hyatt es Flo Dunigan; Terry Kinney como el capitán Carl Faulk; y Sofia Vassilieva como Tina Sally.

Qué significa el final de Pequeños secretos

El largometraje aborda la necesidad emocional, en ocasiones, de cerrar un caso criminal más que la misma verdad. Deke, que vive con culpa y obsesión, decide evitarle ese destino a Baxter.

Sin embargo, en ese intento, a veces a contramano de sus deseos, reproduce el ciclo: un policía condenado a convivir con la duda eterna.

Qué dijo la crítica de Pequeños secretos

A continuación, los puntos fuertes que destacó la crítica de Pequeños secretos, el éxito que arrasa en Netflix:

Actuaciones. Denzel Washington (el policía sabio pero atormentado) y Jared Leto (el sospechoso memorable y carismático) fueron generalmente elogiados, con algunos señalando a Leto como lo mejor del film.

Atmósfera. La ambientación de los años 90 y la estética de thriller policial fueron bien logradas, otro de los puntos a favor mencionados por los especialistas.

Denzel Washington aporta su habitual carisma a un personaje complejo.

Potencial. La premisa de un caso pasado entrelazado con uno presente y la exploración psicológica de los detectives ofrecieron momentos interesantes, que hacen ir más allá al espectador.

Dilemas morales. La película explora la obsesión, la culpa y las consecuencias de las decisiones tomadas en la búsqueda de la verdad, llevando a los protagonistas al límite.

Suspenso y ambigüedad. La narrativa se desarrolla como un thriller neo-noir que juega con la ambigüedad, dejando al espectador con más preguntas que respuestas.