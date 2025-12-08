De un tiempo a esta parte, está a la vista que Netflix refuerza su apuesta de la plataforma por el género de misterio clásico adaptado a la era digital. Y consciente de que el público se las sabe todas, no le queda otra que reinventar constantemente la partida. Y vaya si obtiene resultados.

En esta oportunidad, la plataforma de la N roja y Rian Johnson sellaron un acuerdo estimado en cerca de 450 millones de dólares para producir dos secuelas directas de la franquicia de Entre navajas y secretos (o Puñales por la espalda)

Y después del éxito de El misterio de Glass Onion, la nueva historia, titulada en español Puñales por la espalda: De entre los muertos, cuenta de nuevo como eje central a la figura del detective Benoit Blanc, interpretado por Daniel Craig.

“Es un reto descubrir cómo puede ser completamente diferente de esta secuela y de la primera”, destacó Johnson.

De este modo, la conectividad entre las distintas entregas de la saga está limitada al personaje central, manteniendo independencia argumental entre casos y escenarios.

El mejor misterio en la tercera entrega de Navajas y secretos por Netflix.

Quiénes actúan en Knives Out

Las primeras incorporaciones confirmadas por Netflix fueron Josh O’Connor, Cailee Spaeny y Andrew Scott. El primero, que dará vida a un sacerdote, mientras que a ella hemos podido verla recientemente tanto en Civil War como en Alien: Romulus. Por su parte, Scott estrenó el año pasado Ripley en Netflix.

El tráiler oficial de Knives Out, película de 2019 con Daniel Craig.

Pero en el reparto también aparece una figura estelar como Glenn Close como Josh Brolin, además de Jeremy Renner, Thomas Haden Church, Kerry Washington, Jeremy Renner, Mila Kunis y Daryl McCormack

De qué se trata

El avance de la tercera entrega de la saga deja ver el tono enigmático y el mosaico coral de personajes, sin desvelar detalles fundamentales sobre la identidad de la víctima ni la red de relaciones entre los nuevos sospechosos.

El misterio preserva su lugar central en la narrativa y mantiene el espíritu de obras como las de Agatha Christie y John Dickson Carr.

“Hay todo un espectro de estilos desde Carr hasta Christie, y explorarlo es una de las cosas más emocionantes de hacer películas de Benoit Blanc”, según declaraciones de Johnson.

Craig interpreta al detective Benoit Blanc.

Cuándo se estrena la tercera

El regreso de Daniel Craig como Benoit Blanc queda garantizado para desembarcar definitivamente en la plataforma de streaming a partir del viernes 12 de diciembre de 2025. Queda agendado.

Las dos primeras entregas

Entre Navajas y Secretos 1 (Knives Out) trata sobre la misteriosa muerte del escritor de misterio Harlan Thrombey tras su fiesta de cumpleaños, investigada por el detective Benoit Blanc, quien debe desentrañar una compleja red de mentiras y secretos entre su excéntrica familia disfuncional, todos con motivos para el asesinato.

Entre Navajas y Secretos 2 (Glass Onion: A Knives Out Mystery) muestra al investigador viajando a una lujosa isla en Grecia, invitado por el excéntrico multimillonario tecnológico Miles Bron para un fin de semana de misterio y juegos con un grupo de amigos millonarios, donde un asesinato real sacude la fiesta, obligando a Blanc a desenmascarar una red de secretos y engaños.