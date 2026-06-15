El escándalo policial de Juana Tinelli dentro de un boliche con su exnovio explotó con Marcelo Tinelli en Miami, y luego de que la familia de Bautista Cuiña afirmara que el agredido fue el joven, ahora Soledad Aquino fulminó a la hermana menor de sus dos hijas.
“Creo que no se lo cree nadie que se banca sola desde los 16 años”, afirmó la mamá de Micaela y Candelaria en MBA.
Aunque luego se atajó: “No quiero problemas familiares. Lo dice la gente, no se lo cree nadie. La gente del entorno de ella tampoco se lo cree”.
“A mi me da pena por ella, porque puede ser feliz, tiene una edad preciosa. Tiene un abanico de cosas por hacer...”, continuó.
La interna entre Mica y Cande con Juanita
Con la misma irreverencia, Aquino fue transparente al referirse a la tensa relación de Micaela y Candelaria con Juana: “Ellas le cortaron el rostro, están cansadas”.
“No son las mamás... Quieren vivir sus vidas”, enfatizó con tono de resignación.
Y razonó: “El caso de Juani no es un caso dramático. ¿Qué drama puede tener?“.
De todas formas, luego Soledad fue cruda en su descripición: “Es como el cuento del lobo. Mi miedo es que como está cansando a todo el mundo un día le pase algo de verdad y nadie le crea. Eso es lo que me preocupa, que se quede sola”.
Soledad Aquino.
“Mi miedo es que como Juana está cansando a todo el mundo un día le pase algo de verdad y nadie le crea. Eso es lo que me preocupa, que se quede sola”.
“Ahora la relación con las chicas es nula. A Cande le ha aros... ¡afanado un ropero entero! Tengo entendido que se cansaron. No va a poder tener ni un novio pobre, por lo que escucho de afuera...”, remató Soledad Aquino sobre Juana Tinelli.