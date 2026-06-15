El escándalo policial de Juana Tinelli dentro de un boliche con su exnovio explotó con Marcelo Tinelli en Miami, y luego de que la familia de Bautista Cuiña afirmara que el agredido fue el joven, ahora Soledad Aquino fulminó a la hermana menor de sus dos hijas.

“Creo que no se lo cree nadie que se banca sola desde los 16 años”, afirmó la mamá de Micaela y Candelaria en MBA.

Aunque luego se atajó: “No quiero problemas familiares. Lo dice la gente, no se lo cree nadie. La gente del entorno de ella tampoco se lo cree”.

Marcelo Tinelli celebró su cumpleaños en familia (Foto: Instagram @marcelotinelli)

“A mi me da pena por ella, porque puede ser feliz, tiene una edad preciosa. Tiene un abanico de cosas por hacer...”, continuó.

La interna entre Mica y Cande con Juanita

Con la misma irreverencia, Aquino fue transparente al referirse a la tensa relación de Micaela y Candelaria con Juana: “Ellas le cortaron el rostro, están cansadas”.

“No son las mamás... Quieren vivir sus vidas”, enfatizó con tono de resignación.

Y razonó: “El caso de Juani no es un caso dramático. ¿Qué drama puede tener?“.

De todas formas, luego Soledad fue cruda en su descripición: “Es como el cuento del lobo. Mi miedo es que como está cansando a todo el mundo un día le pase algo de verdad y nadie le crea. Eso es lo que me preocupa, que se quede sola”.

“Mi miedo es que como Juana está cansando a todo el mundo un día le pase algo de verdad y nadie le crea. Eso es lo que me preocupa, que se quede sola”. Soledad Aquino.

“Ahora la relación con las chicas es nula. A Cande le ha aros... ¡afanado un ropero entero! Tengo entendido que se cansaron. No va a poder tener ni un novio pobre, por lo que escucho de afuera...”, remató Soledad Aquino sobre Juana Tinelli.