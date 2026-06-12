La polémica entre Juana Tinelli y Bautista Cuiña sumó un nuevo capítulo luego de que se conocieran las fotos de los rasguños que habría recibido el joven durante el episodio que derivó en una denuncia de su expareja por violencia de género.

Las imágenes fueron exhibidas en el programa PrimiciasYa, donde Marina dio detalles sobre el material que, según explicó, fue autorizado por la familia de Cuiña y sería utilizado para sostener su versión de lo ocurrido: “Son las fotos de Bautista Cuiña, la persona que fue denunciada por haber presuntamente agredido a Juana Tinelli. Esto sucedió a las 5 y 20 de la madrugada de hoy en un boliche de la Costanera”, comenzó relatando la periodista.

En ese contexto, Calabró remarcó que desde el entorno del joven sostienen una postura completamente opuesta a la denuncia presentada por la hija de Marcelo Tinelli: “En el comunicado del boliche dicen que la cosa fue al revés y él tiene estas fotos para acreditar su inocencia y para acreditar que él es la víctima de esta situación. Es lo que dice, es versión de parte”, aclaró.

Foto: Captura (América)

Mientras las imágenes aparecían en pantalla, la conductora describió las marcas visibles en el cuerpo de Cuiña: “Ahí vemos el cuello de Bautista. Estas son fotos exclusivas. Ahí vemos un rasguño, se ve claro”, señaló.

Más adelante, también se mostró una fotografía de la frente del joven. “Amalia Granata nos decía, la frente tiene un rasguño y algunas marcas. Ahí se ve”, comentó al observar la imagen.

Foto: Captura (América)

Según explicaron en el ciclo, las fotografías muestran lesiones en la zona de la frente y del cuello, incluyendo una marca visible cerca de la nuez: “Ahí está, que sería la zona del cuello. La zona de la nuez. Bueno, ahí vemos la marca”, cerró.

Foto: Captura (América)

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SE CONOCIÓ CÓMO ESTÁ BAUTISTA CUIÑA TRAS SER ACUSADO DE PEGARLE A JUANA TINELLI: “ESTÁ EN SHOCK”

Mientras la Justicia avanza con la investigación por la denuncia que Juana Tinelli presentó contra su expareja, Bautista Cuiña (por violencia de género), continúan apareciendo distintas versiones sobre lo ocurrido durante la madrugada del viernes en un boliche de Costanera.

En medio del fuerte revuelo mediático que generó el caso, Amalia Granata se refirió al tema y sorprendió al brindar detalles sobre el estado emocional del joven, a quien aseguró conocer a través de su familia.

La panelista habló al aire de Intrusos y sostuvo que Cuiña se encuentra atravesando un momento de profunda angustia tras quedar en el centro de la escena pública: “Yo le aconsejé que la denuncie, pero él no quiere. Él está en shock. Imagínense. Es una persona que no está en el medio. Se levantó hoy después de haber salido con sus amigos y se ve en todos los programas de televisión siendo acusado de golpeador”, expresó.

Juanita Tinelli y Bautista Cuiña (captura de TikTok)

Lejos de mantenerse al margen, Granata también salió a respaldar públicamente al exnovio de Juana y aseguró que la situación impactó de lleno en su entorno familiar: “No está bueno que acusen a tu hijo de golpeador cuando no lo es”, afirmó, dejando en claro su postura sobre la denuncia que investiga la Justicia.

Además, reveló cuál es la versión que maneja la familia de Cuiña respecto de lo sucedido aquella noche: “Él tuvo un intercambio de palabras con ella, ella lo rasguña y él decide irse. Se entera esta mañana de todo lo que pasó después”, aseguró.

Amalia Granata: “Yo le aconsejé que la denuncie, pero él no quiere. Él está en shock. Imagínense. Es una persona que no está en el medio. Se levantó hoy después de haber salido con sus amigos y se ve en todos los programas de televisión siendo acusado de golpeador”.

Por el momento, la causa continúa en investigación y será la Justicia la encargada de determinar qué ocurrió realmente. Mientras tanto, las declaraciones cruzadas y los testimonios de personas cercanas a ambas partes siguen alimentando una polémica que no deja de sumar capítulos.