Juanita Tinelli volvió a apostar al amor. Tres meses después del escándalo por las presuntas amenazas que habría recibido, la hija de Marcelo Tinelli confirmó su romance con Tomás Mazza, el influencer fitness y streamer de 25 años que cuenta con millones de seguidores en las redes.

La joven de 23 años se mostró ajena al caos mediático que la puso en el centro de atención. Ya reconciliada con su padre, eligió las plataformas digitales para blanquear su nueva relación. Todo empezó con un comentario. Juanita posteó una foto en Instagram con una bandana en la cabeza y Mazza expresó: “Guao”. Ella le respondió: “Uuauuu” y le dio “Me gusta”. Las alarmas se encendieron entre sus seguidores.

En una segunda publicación de Tinelli, el influencer se preguntó en los comentarios: “¿Por qué el video nunca termina?”. Sin más vueltas, ella contestó: “Ya te respondí, fíjate”.

Fotos: capturas streaming Kick Tomás Mazza

El domingo 8 de febrero, los dos aparecieron juntos en una transmisión en vivo desde el canal de Mazza por Kick. Allí se presentaron como novios y ella lo acompañó en su rutina con la comunidad de jóvenes que lo siguen. Uno de los fragmentos que se volvió viral fue cuando él le dio un beso sin dejarla hablar, justo antes de terminar con la transmisión. Los abrazos y las muestras de cariño no faltaron durante toda la emisión.

La pareja se animó a recordar cómo fue su primer encuentro. “Yo estaba frente a ella mientras pensaba: ‘Listo, no le gusto, soy un enano’. Estuve todo el momento pensando eso”, confesó Mazza.

Juanita intentó responder pero se echó a reír por la vergüenza. Finalmente, completó: “Me hablabas y de la nada soltabas ‘creepy pasta’ y te metías el dedo en la boca”. Segundos después, ella lo abrazó y él destacó su ternura. “¿Hace cuánto que no te veo?”, preguntó la hija del conductor. “Hace una semana”, sostuvo el influencer.

Foto: Instagram (@juanittinelli1)

En septiembre del año pasado, Juanita había confirmado su relación con Bautista Cuiña, un joven de bajo perfil que estudiaba Administración de Empresas en una universidad privada de Capital Federal. Él colaboraba en la empresa familiar que lideran sus padres, una reconocida cadena de electrodomésticos.

Sin embargo, los viajes a Miami y las salidas por los boliches porteños no bastaron para hacer sólido el noviazgo. La relación se desmoronó tiempo antes de las amenazas que denunció públicamente la hija del famoso conductor.

El joven de 25 años es popular en Kick, donde realiza transmisiones en directo a diario para su comunidad. Habla de vida sana, deportes y fitness, y logró hacerse con un nicho de público adolescente y menores de 30 años que lo siguen por sus mensajes motivadores.

En la actualidad cuenta con cinco millones de seguidores en Instagram y tres millones en TikTok. Debido a su fama y vínculo con la actividad física, participó del documental en homenaje a Alejandra “Locomotora” Oliveras.

Foto: Captura (América)

