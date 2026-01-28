Luego de atravesar semanas turbulentas en el clan familiar, Juanita Tinelli parece haber encontrado un refugio en el amor. Así lo revelaron al aire de LAM, donde aseguraron que la modelo estaría iniciando una nueva relación con un influencer muy popular: Tomás Mazza.

La información la dio Carolina Molinari, quien después de un breve enigmático soltó el nombre que sorprendió a todos: Juanita estaría saliendo con Tomás Mazza, reconocido youtuber e instagrammer, una de las figuras más seguidas del momento en redes sociales.

Según contó la panelista, las señales del romance están a la vista de cualquiera que preste atención. Entre las “pruebas” que mencionó, se destacan los intercambios públicos que ambos mantienen en redes. En uno de los videos que Juanita subió a TikTok, Mazza no dudó en comentar: “Hola mi amor. Qué linda estás”. La respuesta de ella fue igual de contundente: “Hola mi vida”.

Foto: Captura (América)

Pero eso no fue todo. Molinari fue más allá y aseguró que chequeó la información con personas cercanas a ambos protagonistas: “Hablé con parte del entorno de él y de ella, de ambos. Me confirman que tienen una relación que es más que amistad”, afirmó, despejando cualquier duda.

Incluso, en algunos intercambios recientes no faltaron los mensajes cargados de afecto y declaraciones de amor que alimentaron aún más las versiones de romance.

Foto: Instagram (@juanittinelli1)

TODOS LOS DETALLES DE LA CHARLA QUE MANTUVIERON TINELLI Y JUANITA TRAS LA DENUNCIA QUE SACUDIÓ A LA FAMILIA

El escándalo familiar que tiene en vilo al clan Tinelli sumó un nuevo capítulo. En LAM, Yanina Latorre contó en detalle (en noviembre de 2025) cómo fue la charla que mantuvieron Marcelo Tinelli y su hija Juanita después de la denuncia que generó un verdadero cimbronazo mediático.

“Marcelo está muy caído”, comenzó diciendo la panelista sobre el conductor, dejando en claro que lo que más le duele no es el impacto público del caso, sino el conflicto con su hija menor.

Consultada por Ángel de Brito, Yanina -que aclaró que habló directamente con el presentador- detalló cómo se encuentra Marcelo: "Está muy preocupado por Juana“.

Foto: Instagram (@marcelotinelli)

Además, desmintió las versiones que circularon en las últimas horas sobre un supuesto llamado violento de la joven a su padre: “Dijeron que Juana lo llamó a la madrugada y lo puteó, y es mentira. Lo llamó y le pidió disculpas. Le dijo que había tenido un ataque de pánico y que no sabía por qué había hecho todo eso”.

Según Latorre, la conversación terminó abruptamente y Marcelo no pudo volver a comunicarse con su hija: “Él no entiende qué es lo que pasa”, cerró.