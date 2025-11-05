La división de la familia que admitió Marcelo Tinelli en su catarata de posteos en X está expuesta, y este miércoles se filtró el origen de la supuesta guerra entre Candelaria y Juana.

“El motivo tiene que ver con un animal. Más precisamente un caballo”, aseguró Santiago Sposato.

Entonces, el panelista de A la Tarde explicó: “Cande tenía tiene un caballo que se llamaba Brigitte y que falleció el año pasado”.

Candelaria con su yegua. (Foto: @candelariatinelli)

Frente a esta luctuosa situación “Marcelo le compró a Cande otro caballo” que cuesta “alrededor de 50.000 dólares”, en plena crisis financiera.

La bronca de Juana Tinelli con su papá y su hermana

“Juana se sintió un poco celosa de que en un momento económico de la familia que no parece ser el mejor, el papá haya invertido 50 mil dólares para comprarle un caballo a Candelaria”, continuó el periodista.

Porque además, “Juanita considera que Candel es la hija preferida de Marcelo Tinelli”, el padre de ambas, concluyó Sposato.