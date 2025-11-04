La denuncia que hizo Juanita Tinelli tras recibir una supuesta amenaza de muerte en su teléfono el jueves pasado y su posterior posteo en redes sociales fulminando a su papá Marcelo Tinelli dividió a la familia en varios bandos.

Gustavo Descalzi de A la Tarde encontró a Cande Tinelli a punto de emprender el regreso A Buenos Aires tras filmar escenas para el reality Los Tinelli, y ella contó lo mucho que le cuesta desprenderse de la mansión de José Ignacio que su padre vendió en una cifra millonaria a un magnate.

Juana, Cande y Marcelo Tinelli en Estamos de paso. (Foto: Carnaval stream)

“La verdad que todo muy lindo de esa casa. No tenemos ni un mal recuerdo, así que nos va a costar mucho”, dijo ella, mientras el cronista le consultaba si habían podido hablar con Juanita por los posteos o por la denuncia.

Leé más:

Gustavo Scaglione se despegó de la amenaza a Juana Tinelli y apuntó a Marcelo: “Improcedente y absurdo”

CANDE TINELLI ROMPIÓ EL SILENCIO SOBRE LA DENUNCIA DE SU HERMANA JUANA Y LA RUPTURA CON SU PAPÁ MARCELO

“Yo no hablé con Juani… Sé que, creo que papá ha tenido alguna que otra… pero bueno, está difícil. No, no sé bien”, se atajó la hija de Marcelo Tinelli que, sin embargo, confirmó que la denuncia va a ser ratificada, pese a que la única que recibió el llamado fue la hija menor.

“La amenaza fue para todos. La recibió Juani, pero fue para todos. Pero bueno, igual no quiero tocar tanto este tema, pero tampoco quiero ser mala onda y quería… sé que estuviste en casa por eso”, dijo Cande en referencia a la guardia que hizo el periodista durante el lunes.

Marcelo Tinelli y sus hijos (Foto: Instagram)

Descalzi agradeció el refrigerio que le envió la familia, y le preguntó si la familia volverá a concentrarse en estar unida. “Tal cual, sí, en el núcleo familiar. Encima justo se juntó con mucho trabajo, así que bueno ahí (estamos) sosteniendo un poco todos los frentes que se abrieron. Pero bueno, se va a resolver todo en familia con mucho amor, como siempre”, cerró Cande.

Leé más:

Revelaron las causas por las que Lolo no estará en la nueva temporada del reality de Marcelo Tinelli

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.