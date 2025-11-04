Yanina Latorre dio detalles inéditos sobre la decisión que tomaron Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés respecto a su hijo menor, Lolo, quien finalmente no participará de la nueva temporada del reality que el conductor grabó junto a Amazon Prime Video.

Según contó la conductora de SQP, el problema surgió en las primeras etapas de grabación: “Hubo un quilombo en la primera parte de la serie. Amazon Prime quería grabar una escena con Lolo y con sus compañeritos del colegio”, relató.

Sin embargo, el conflicto comenzó cuando la producción se comunicó directamente con las familias de los niños.

Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés, los padres de Lolo.

Por qué Lolo Tinelli no estará en el reality familiar

“Amazon Prime, en vez de entender que estos son chicos de familia, se mandó un moco. En lugar de arreglar todo con Guillermina o con Marcelo, llamó directo al colegio y a los padres de los compañeritos de Lolo”, explicó Latorre, subrayando la desprolijidad del manejo.

La situación generó incomodidad y preocupación tanto en Tinelli como en Valdés, ya que el llamado de una plataforma internacional a los padres de otros niños implicaba exponerlos sin consentimiento previo. “Imaginate que te llaman de Amazon Prime para decirte ‘tu hijo Pepito es compañero de Lolo Tinelli, mañana a las 5 de la tarde vamos a grabar’. Es una locura”, añadió la panelista.