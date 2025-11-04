La situación de Marcelo Tinelli está cada vez más complicada en el frente interno, que se le sumó a la enorme cantidad de juicios y reclamos por deudas millonarias en dólares que enfrenta el empresario, según detalló Marina Calabró.

“Hay primero una deuda de 12 millones de dólares aproximadamente, que tiene que ver con la acreencia de San Lorenzo que compró Gustavo Scalione”, contó la periodista sobre el nuevo dueño de Telefe, a quien Juana Tinelli mencionó como autor de la amenaza de muerte que recibió.

En diálogo con Puro Show precisó: “Después, cuando cuentan que había vendido la casa de Punta del Este, a Scalione se le encienden todas las alarmas porque hay un documento firmado que estipula que era la garantía de la deuda. El bien a ejecutar para cobrar esa deuda”.

Gustavo Scaglione con Darío Turovelzky en su presentación como dueño de Telefe. (Foto: prensa Telefe)

“Con lo cual, en caso de venta la guita se la va a quedar a Scalione”, afirmó Calabró.

Uno por uno, los juicios y deudas que enfrentaría Marcelo Tinelli

Por otra parte, Marina Calabró hizo un resumen en Lape Club Social de los juicios y deudas que acumula Marcelo Tinelli a título personal, a través de sus empresas y con San Lorenzo.

Tenemos por un lado todo el tema de los cheques voladores. Los de la FLIA Contenidos son 95 los rechazados, son 327 por 327 millones de pesos. Hay que actualizarlos.

Publicidad e Imagen SRL tiene son 44 cheques rechazados por enemos 364 millones de pesos. Esto es junio de 2022, con lo cual, si le aplicás inflación, tenemos acá sólo casi 3 millones de dólares.

199 rechazados cheques personales. Pagó solamente el 10 por ciento de sus cheques personales por 812 millones de pesos.

13 juicios con AFIP.

En la Seguridad Social tenemos dos juicios, además de que me dicen que no paga aportes desde el 2018.

En lo penal económico, otro juicio.

En la Cámara de Apelaciones en lo comercial, 23 expedientes.

En la Cámara de Apelaciones del Trabajo tiene 48 juicios laborales.

El juicio del hermano de Badía que lo había pasado al fuero comercial para que arregle el tema de la deuda, que son 110 millones de pesos.

“Debe como 30 millones de dólares. Y además hay que sumar los 12 millones de dólares famosos del tema San Lorenzo...”, cerró Marina Calabró sobre Marcelo Tinelli.