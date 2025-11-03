La familia Tinelli atraviesa uno de sus momentos más tensos y mediáticos de toda su historia debido al escándalo por la denuncia de Juanita Tinelli por amenazas de muerte. La joven modelo decidió hacer público que rompió toda relación con su papá, Marcelo Tinelli, y que no piensa retomar el contacto.
Todo comenzó cuando se filtró que Juanita denunció ante la Justicia haber recibido amenazas de muerte a raíz de las deudas que su papá mantiene con diferentes acreedores. La noticia sacudió al mundo del espectáculo y desató una ola de versiones y sospechas dentro del propio clan Tinelli.
Incluso Soledad Aquino, madre de Micaela y Candelaria Tinelli, puso en duda la veracidad de la denuncia y sostuvo en televisión que todo sería “una falacia” de Juanita “en busca de atención” mediática.
EL CONTUDENTE POSTEO DE JUANITA TINELLI CORTANDO RELACIÓN CON SU PAPÁ, MARCELO TINELLI
En este contexto, Marcelo Tinelli suspendió la grabación de su reality en Punta del Este y la mayor de sus hijas salió al aire para confirmar que no tiene ningún tipo de relación con Juanita, algo que hasta ahora era desconocido.
Lejos de calmarse, Juanita Tinelli fue al frente y publicó una serie de mensajes demoledores en sus redes sociales. Allí, dejó en claro que no piensa volver a hablarle a su papá y que la distancia es definitiva.
“Intentar vivir sin mi papá con él en vida, es la lección de vida más difícil que me ha tocado aprender”, escribió la joven, en un posteo que rápidamente se viralizó.
Según contó Ángel de Brito en su programa, esa misma frase se la habría dicho Juanita a Marcelo “en persona, pero con palabras aún más duras”. El conductor de LAM también leyó otra confesión de la modelo: “Cuando me critican por lo ingenua que puedo llegar a ser, pero yo crecí perdonando a mi papá pensando que él cambiaría por mí”.
