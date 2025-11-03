El desahogo de Juana Tinelli dejó al desnudo la profunda grieta que divide a la familia, y Paula Robles lanzó un sugestivo posteo en Stories de Instagram que su hija menor replicó.

“El egoísmo no es vivir como uno desea vivir. Es pedir a los demás que vivan como uno quiere”, compartió la bailarina en sus redes la cita de Oscar Wilde.

Frente al reposteo de Juana, quien el fin de semana había blanqueado sus fuertes diferencias con su papá, muchos en las redes tomaron el mensaje como una indirecta a Marcelo.

El posteo de Paula Robles que replicó Juana, ¿contra Marcelo Tinelli? Por: Fernando Gatti

El otro picante posteo de Paula Robles ¿contra Marcelo Tinelli?

De hecho, Robles después disparó con una reflexión similar: “Huye del egoísta. Cuando la mente tiene hambre de ser única se come a las demás”.

