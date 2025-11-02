El conflicto entre Juana Tinelli y su papá, Marcelo Tinelli, sumó un nuevo capítulo. Después de que la joven de 22 años denunciara que recibió amenazas de muerte y publicara un duro descargo contra el conductor, su mamá, Paula Robles, sorprendió con una profunda reflexión en redes sociales.

La ex de Marcelo compartió en sus historias de Instagram un video de la australiana Merran Poplar, donde se escucha: “En general queremos cambiar a las otras personas y las cosas que están pasando”. El mensaje apunta a la importancia de reconocer qué está dentro del propio ámbito de influencia y qué no.

“Hay otro mundo en el que sí tenemos posibilidades de hacer, tomar decisiones e influir en la situación. Es muy importante tener en claro cuando hablamos del ‘uso de uno mismo’, qué cae dentro de nuestro ámbito de influencia, qué podemos dirigir y qué no”, se escucha en la charla que eligió compartir Robles.

En el posteo, Paula remarcó la idea de diferenciar “aquello que está dentro de nuestro ámbito de influencia y aquello que no podemos controlar”, en un momento especialmente sensible para su hija, que recurrió a las redes sociales ante la desesperación de una amenaza que recibió por ser hija de Marcelo Tinelli, de quien criticó su accionar.

EL DESCARGO DE JUANA TINELLI: CRÍTICAS A SU PAPÁ Y UN LÍMITE CLARO

El conflicto familiar se hizo público cuando Juana Tinelli denunció amenazas de muerte y, en un comunicado, cuestionó las decisiones de su papá. “No comparto ni avalo muchas de las decisiones que mi papá tomó en los últimos años. Pero sí me afectan profundamente”, escribió.

“No puedo responsabilizarme por lo que no hice, pero sí por lo que siento y por cómo eso me atraviesa, a tal punto de temer por mi vida, por mi libertad”, escribió la joven.

Juana también dejó en claro su postura: “Tengo 22 años, tengo mi propia mirada y mi manera de sentir. Y, más allá de todo lo que mi apellido representa, quiero expresar mi opinión sincera, mi verdad y de alguna manera exponer mi límite”.

