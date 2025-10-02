Juanita Tinelli participó de Estamos de paso, el programa de stream que conduce Marcelo Tinelli, y contó cómo fue crecer escuchando anécdotas y rumores sobre su padre.
En ese contexto, la hija del conductor reflotó con humor un escandaloso rumor que circuló tiempo atrás en los medios, sobre una supuesta fiesta íntima organizada por Marcelo, que habría terminado con él internado en el Sanatorio de La Trinidad por un incidente con un desodorante.
En la misma línea que su hermana, Cande Tinelli abordó el tema de manera graciosa, echando por tierra la versión.
QUÉ DIJERON JUANITA Y CANDE TINELLI SOBRE UN ESCANDALOSO RUMOR ÍNTIMO DE MARCELO
Juanita Tinelli: -No era que vos (Marcelo) repetías las anécdotas, en mi entorno siempre se escucharon cosas, como “tu viejo cortaba las polleritas”, “tu viejo que se metía tres alfajores en la boca”, “tu viejo con el desodorante en el...”.
Marcelo Tinelli: -En el traste.
Cande Tinelli: -Qué fuerte cuando te fuimos a visitar a la Trinidad (bromeó).
Marcelo Tinelli: -Yo había cerrado todo el piso y las chicas fueron a verlo a papá...
Sabrina Rojas: -Y papá estaba boca abajo, diciendo “hola, chicas”.
Marcelo Tinelli: -Diciendo “ya salió” (risas de toda la mesa).
