Marcelo Tinelli rompió el silencio sobre el famoso mito del desodorante y habló del impacto que tuvo en su familia.

A 15 años de que la versión comenzara a circular, el conductor decidió aclarar públicamente aquella historia que lo involucraba en un supuesto accidente sexual y que, con el tiempo, se convirtió en uno de los rumores más instalados en el mundo del espectáculo.

En una entrevista con Ángel De Brito en Bondi, Tinelli recordó cómo surgió la leyenda urbana y qué pasó puertas adentro de su casa cuando sus hijos le preguntaron si era cierto.

Marcelo Tinelli. (Foto: @marcelotinelli)

“Un par de periodistas pusieron en un libro cosas tremendas. Una fue lo del desodorante, que habían cerrado una guardia. Mis hijos me preguntaron. ‘No, mi amor’, les dije. También decían que era gay con el Cholo Simeone y con Alan Faena, y que hacía fiestas con travestis”, relató, subrayando lo doloroso que fue atravesar esa etapa.

QUÉ DIJO TINELLI SOBRE EL MITO DEL DESODORANTE

El conductor, que hoy asegura poder reírse del tema, explicó que incluso lo tomó con humor en su programa de streaming, donde apareció con un envase de antitranspirante en la mano mientras Pachu Peña hacía chistes al respecto.

Marcelo Tinelli y el staff de Estamos de Paso (Foto: Instagram @marcelotinelli)

Sobre los responsables de haber instalado la versión en los medios, eligió no dar nombres, aunque reconoció que con uno de ellos llegó a tener una conversación privada recientemente.