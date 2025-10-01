Marcelo Tinelli apuntó contra Mario Pergolini por su actitud con la prensa. En diálogo con Puro Show, el empresario se burló del conductor de Otro Día Perdido tras enterarse lo que hace para esquivar a los cronistas.
“Te agradezco porque vos siempre hablás, y cuando vamos a buscar a Pergolini, se va con la moto”, le dijo el movilero a Tinelli, quien sorprendido le repreguntó: “¿Qué Pergolini? ¿Se va en moto a eltrece? ¿Maneja moto? ¿Se hace el pendej... manejando moto?" .
“Sí, graba en La Corte y sale desde el estudio en moto, desde adentro con la moto encendida, te lo juro, nos delira a los cronistas”, le contaron y agregó, sorprendido por la escena, Marcelo dijo: “No... Mario... dale... bolud... ¿cómo va a salir en la moto? ¿Se pone el casco y sale?" .
Lee más...
EL MENSAJE DE MARCELO TINELLI A MARIO PERGOLINI POR SU ACTITUD CON LOS CRONISTAS
Lejos de quedarse en la anécdota, Marcelo Tinelli aprovechó para enviarle un mensaje a Mario Pergolini por su insólita actitud con los cronistas que lo esperan a la salida de la grabación de su programa de eltrece.
“Mario, no está bueno eso con los muchachos que están acá, hablá con ellos”, dijo el conductor mirando a cámara impactado por lo que los movileros le estaban contando tras dar una extensa nota.
Lee más...
SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO
Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.