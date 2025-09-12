Este jueves, Mario Pergolini hizo mención al Día del Maestro que se festeja en Argentina todos los 11 de septiembre, y llamó a los televidentes a reflexionar sobre los preocupantes números de las estadísticas educativas del país.

“El 11 de septiembre se conmemora el Día del Maestro, por el fallecimiento de Sarmiento, un tipo muy especial, un tipo que tenía una idea de país, junto con Alberdi. Tal vez son los dos que tienen una idea para diseñar el país.

Mario Pergolini sorprendió con un fuerte mensaje sobre el estado de la educación (Fotos: capturas eltrece)

“Todos lo recordamos como el gran educador, aquella persona que se preocupó a dar un paso fuerte en lo que era la educación para la República Argentina. Entonces nos imaginamos un poco, ¿qué diría Sarmiento en un día como hoy, si ve esta realidad?”, se preguntó.

La producción puso al aire un video realizado con Inteligencia artificial en el que Sarmiento evalúa los alcances de su proyecto educativo. “Festejemos porque fundamos algo que, aunque algunos políticos se esfuercen, no lo van a fundir”, cierra su discurso, dando paso nuevamente a Mario.

LA PROFUNDA REFLEXIÓN DE MARIO PERGOLINI SOBRE LA EDUCACIÓN ARGENTINA EN EL DÍA DEL MAESTRO

“Me voy a poner un poco en abogado del Diablo porque si bien es cierto que estamos discutiendo cosas que ya dábamos por discutidas, creo que esta ciudadanía argentina debería replantearse qué estuvo haciendo en los últimos 40 años, 50 años, con respecto a la educación”, señaló el conductor.

“Si bien podemos poner bien las barbas en remojo ahora, o entender que la situación parece mucho más amenazada. Creo que todos deberíamos hacer un mea culpa de lo que está sucediendo con la educación en este país, porque ya hace mucho tiempo que tenemos bastante deserción”, agregó Pergolini.

“Hace mucho tiempo que los maestros, la primera discusión que están teniendo es cuál es su sueldo cuando en realidad se tendría que hacer un problema que está totalmente resuelto”, analizó. “Y la verdad es que tienen que ponerse a pensar que estamos teniendo números que realmente asustan con respecto a cómo está la educación en la Argentina”, agregó.

Foto: captura eltrece

“Y si bien es cierto que estamos pasando un momento muy especial y coincido, no quiero volver esto un hecho político, sino que nos pongamos a pensar qué hicimos todos para que en 40 años esté sucediendo lo que está sucediendo con la educación argentina. Creo que lo deberíamos garantizar todos, y quería decir que es una responsabilidad de los medios, del streaming, de todo lo que estamos haciendo”, cerró el conductor.

