El lunes por la noche, Mario Pergolini fue una de las figuras que dijeron presente en la gala por los 80 años de Clarín en el imponente Teatro Colón. El conductor, siempre dispuesto al diálogo, se tomó unos minutos para hablar con Mshow (de lunes a viernes a las 12 horas por Ciudad Magazine).

Consultado sobre cómo vive el día a día de su ciclo de eltrece Otro Día Perdido, el conductor fue directo: “Bien, estoy contento, tenemos una gran producción, es un programa que necesita tener esa producción porque si no es un poco imposible”.

Mario Pergolini habló en Puro Show (Foto: captura de Ciudad Magazine).

Además, Pergolini subrayó la diversidad que caracteriza a la emisión que ya recibió a grandes figuras de la cultura argentina e hizo referencia también a la dinámica del día a día: “Hay gente que viene que nos gusta mucho, es bastante variopinto”.

UN SHOW CON FIGURAS Y PASIÓN TANGUERA EN OTRO DÍA PERDIDO FRENTE AL OBELISCO

El homenaje al tango en Otro Día Perdido tuvo como protagonista a Thiago PZK, que se animó a sumarse a la movida tanguera junto a 22 parejas de bailarines que participaron en el último Mundial de Tango. La música estuvo a cargo de la Orquesta Ensamble 440, dirigida por Nacho Mandrafina, que le puso toda la potencia y el color a la noche.

Thiago PZK con Mario Pergolini rindieron homenaje al tango en Otro Día Perdido (Foto: captura de eltrece).

El público se acercó espontáneamente al centro porteño y se encontró con un espectáculo único, vibrante y lleno de identidad argentina. Los aplausos y ovaciones no tardaron en llegar, en una noche donde el tango fue el gran protagonista.

Mario Pergolini rindió homenaje al tango en Otro Día Perdido desde el Obelisco (Foto: Captura de eltrece).

