Si hay algo que Moria Casán nunca va a perder es la lengua filosa y la capacidad de decir lo que piensa sin anestesia. Y esta nof ue la excepción. La diva visitó el programa de Mario Pergolini, Otro Día Perdido, y terminó dejando al conductor completamente sorprendido con un inesperado piropo.

“¿Sabés lo que me gusta de vos, Mario Pergolini? Que no sos pajer...”, lanzó La One, sin filtro, en plena charla al aire. Y agregó: “No es una grosería. Quiero decir que no sos libidinoso como muchos hombres de poder en el medio. Sos un respetuoso, y eso es raro”.

Entre risas, Pergolini agradeció el “halago” como pudo, pero no dejó pasar el chiste: “Es una buena remera para hacer”, cerró el presentador, sumando al desopilante ida y vuelta con su invitada.

Foto: Captura (eltrece)

AGUSTINA KÄMPFER SORPRENDIÓ A PERGOLINI CON UNA INSÓLITA HABILIDAD: “LO PRENDO CON LOS DEDOS DE LOS PIES”

Agustina Kämpfer protagonizó un desopilante e inesperado momento durante su paso por Otro día perdido, el programa que conduce Mario Pergolini por eltrece, al mostrarle la curiosa habilidad que tiene con los dedos de los pies.

“De chica me peleaba con mi hermana y me trababa las muñecas. Y yo me la sacaba de encima haciendo pinzas con los dedos de los pies. A partir de ahí lo desarrollé y le ganaba”, comenzó diciendo la periodista.

“¿Seguís teniendo esa habilidad?”, indagó el presentador, curioso. A lo que Agustina se sinceró: “Sí, he ganado apuestas. Una vez me hicieron prender un fogón con los dedos de los pies”, lanzó, mientras Mario le mostró una caja de fósforos.

Foto: Captura (eltrece)

“A ver, ¿qué podés hacer con fósforos y los pies?”, quiso saber Pergolini, desafiando a su invitada. Pero Kämpfer no se achicó: “Hace mucho que no hago esto y fue con un fósforo largo”.

“Me lo voy a ubicar bien porque si no de verdad me voy a prender fuego el dedo”, cerró antes de lograr prender con los dedos de sus pies un fósforo, sorprendiendo a todos los que estaban presente en el estudio con su talento oculto.