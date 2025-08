La llegada de Wanda Nara al país este fin de semana sigue generando repercusiones en los medios y uno de los que quedó sorprendido con las declaraciones de la mediática ex esposa de Mauro Icardi fue Mario Pergolini.

En el inicio de Otro Día Perdido de este martes, Mario pidió hacer “algo más coherente” y pidió “otro chisme de Wanda Nara”, a lo cual Rada le dio el gusto mostrándole un video con sus “declaraciones memorables” en la puerta del Aeropuerto de Ezeiza.

Fotos: capturas eltrece, América TV y Instagram @sangrejaponesa

De esta manera, se pudo escuchar a Wanda decir “A mí me da lástima nomás una mujer que, por dinero, acepte un montón de cosas”, dijo, refiriéndose, sin mencionarla, a la China Suárez. “Me parece que hay cosas que yo no… A mí me encanta la plata, y eso lo saben más que nadie, pero me lo gano con mucha dignidad”, agregó.

LA REACCIÓN DE MARIO PERGOLINI AL ESCUCHAR A WANDA NARA DECIR QUE LA CHINA SUÁREZ HACE TODO POR DINERO

“Cuando me enamoré de hombres que tienen dinero, los acompañé, intenté sacar lo mejor de ellos, traté de que ganen más dinero del que ya tenían y me fui siempre con dignidad. Nunca le robé…”, agregó Wanda, que recordó que cuando empezó a salir con Mauro Icardi, su patrimonio era “cinco veces más que grande que el de él”.

“Me encanta Wanda diciendo que a la China le gusta la plata”, dijo Mario Pergolini al término del video. “Es como…”, agregó dándole pie a Laila Roth para que diga: “Es como que Milei diga que le molesta que alguien grite mucho”.

Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez (Fotos: redes sociales).

“Es como como que Massa diga ‘sos medio panqueque’”, agregó Rada, cerrando la ronda de chistes inspirados en los dichos de Wanda Nara sobre la actitud de la China Suárez con Mauro Icardi.

