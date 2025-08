El viernes se vivió un momento tan inesperado como emotivo en Otro Día Perdido, el programa que conduce Mario Pergolini por eltrece. Durante la emisión de eltrece, el elenco del musical Despertar de Primavera se presentó en vivo con una impactante muestra de su talento actoral y vocal.

Pero el gran momento de la jornada llegó cuando Valentina Pergolini, hija del conductor y parte del elenco, protagonizó una escena que desató risas, aplausos y una reacción memorable de su padre al aire.

Valentina, quien interpreta a Anna en la obra dirigida por Fer Dente, se subió al escritorio de su papá mientras sonaba uno de los números musicales, provocando la sorpresa del conductor. “En casa no te enseñamos a que te subas arriba de la mesa”, dijo Mario, entre risas, visiblemente emocionado por la performance de su hija.

Valentina Pergolini presentó Despertar de Primavera en Otro Día Perdido (Foto: Prensa).

La visita del elenco fue uno de los puntos más altos del programa. Con temas como Mama Who Bore Me, The Bitch of Living y Totally Fucked, los artistas desplegaron todo el espíritu provocador y vibrante del musical.

La presencia de Valentina le dio al show un condimento especial: el orgullo de un padre que vio a su hija brillar en su propio programa, frente a cámaras y en vivo.

LAS FOTOS DEL SHOW DESPERTAR DE PRIMAVERA EN OTRO DÍA PERDIDO

Mario Pergolini, su hija Valentina y el elenco de Despertar de Primavera en Otro Día Perdido (Foto: Prensa).

Mario Pergolini, su hija Valentina y el elenco de Despertar de Primavera en Otro Día Perdido (Foto: Prensa).

El elenco de Despertar de Primavera en Otro Día Perdido (Foto: Prensa).

El elenco de Despertar de Primavera en Otro Día Perdido (Foto: Prensa).

Mario Pergolini fue espectador del show Despertar de Primavera en Otro Día Perdido (Foto: Prensa).

Valentina Pergolini presentó Despertar de Primavera en Otro Día Perdido (Foto: Prensa).

Fer Dente, Mario Pergolini, su hija Valentina y el elenco de Despertar de Primavera en Otro Día Perdido (Foto: Prensa).

El elenco de Despertar de Primavera en Otro Día Perdido (Foto: Prensa).

El elenco de Despertar de Primavera en Otro Día Perdido (Foto: Prensa).

El elenco de Despertar de Primavera en Otro Día Perdido (Foto: Prensa).

Fotos: Prensa.