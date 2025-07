Florencia Peña estuvo en “Otro día perdido” y, en diálogo con Mario Pergolini, contó cómo fue y es la relación con su padre, que murió hace más de tres años.

En un momento, la actriz comenzó a contar una anécdota, pero un dato no pasó inadvertido: “Yo soy del Rojo. Mi papá, le mando un beso, que está en otra dimensión. Hablo con mi papá, pero eso es para otra nota”.

Claro que Pergolini la interrumpió y la introdujo directamente en el asunto. Flor relató: “Sí, lo hablo un montón. Murió hace más de tres años. Mi viejo aparece… Yo abro los registros akáshicos. Es muy loco, hace mucho que lo hago. Lo hacía previamente, hablaba con mis guías. Lo abrís con alguien preparado para hacerlo”.

A ello agregó: “Hace mucho que creo que la vida es más allá de lo que vivimos y tocamos y por eso abrí los registros”.

FLOR PEÑA, SOBRE SU PADRE: “YO TE VOY A CUIDAR SIEMPRE”

La artista recordó que su padre tuvo un cáncer “bastante terminal” que duró unos dos años, en los que buscaron soluciones y respuestas por todos lados. En esa instancia, su papá siempre le decía y que le pronunció antes de morir: “Yo te voy a cuidar siempre”.

“Quien me abrió en ese momento los registros me dice, acá hay una persona que tiene un suéter. Mi papá usaba los suéteres colgados en los hombros. Se los ponía así. Y esta persona me dice ‘estoy viendo a una persona con un suéter en los hombros, medio pelado, mi papá era medio pelado, y me está diciendo que él te sigue cuidando’“, explicó.

Flor Peña estuvo en "Otro día perdido", con Mario Pergolini | Créditos: captura

No sólo eso, sino que ya no podía caminar y su sueño era volver a hacerlo. “Cuando me abrieron los registros, la guía me describió rasgos distintivos de mi papá y él tenía un deseo que era poder caminar, algo que no podía hacer durante el último tramo de su enfermedad. Y me dijo: ‘Me está diciendo que te diga que puede caminar’”, concluyó.