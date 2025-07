Rodrigo Lussich analizó filoso el regreso de Mario Pergolini a la televisión con Otro Día Perdido en eltrece y este le contestó. “Ahora, aburguesado, con la panza un poco más crecida.... está hecho un señor más grande, peina canas... está con el habano, el whisky, la zapan y le dice al invitado ‘no te voy a preguntar nada incómodo’. ¿What?”, dijo el conductor de Intrusos.

A lo que Mario dijo sin filtros: “¡Me dijo viejo, aburguesado y gordo! Lo de aburguesado puede ser. Ok, me iré de vacaciones a otros lados, viviré de otra forma, no tengo problema, pero lo de gordo me dio por las pel... les soy sincero“.

Rodrigo Lussich en Intrusos (Foto: captura de América).

El ida y vuelta entre los programas siguió y Lussich retrucó: “Dije que tiene panza de burgués. Creo que tenía una rebeldía que, con los años, la perdió. Cuando no era políticamente correcto, cuando estaba bien decir cualquier cosa, en tu programa, en CQC, me decían trolo todas las semanas. ¿Te acordas? La verdad que no hubo intención de mi parte de ofenderte, cosa que sí la hubo de parte de ustedes" .

Mario Pergolini en Otro Día Perdido (Foto: captura de eltrece).

El último jueves, Mario remató con un descubrimiento científico: “Científicos españoles demostraron que la acumulación de grasas y el colesterol en las arterias es producida por una bacteria que está en los intestinos. Eso te hace gordo, Lussich. Hoy lo vi a la tarde y se lo tomó en serio, tranquilo, era un chiste, relájese hombre”.

POR QUÉ LAILA ROTH CANCELÓ A CRISTIAN CASTRO EN EL PROGRAMA DE MARIO PERGOLINI

Laila Roth canceló a Cristian Castro en el programa de Mario Pergolini de eltrece y explicó el motivo: “Voy a cancelarlo porque dijo que él todavía toma la mema, y la primera razón por la que lo cancelo es porque andas contandolo ¿por qué lo contas?" .

Cristian Castro (Foto: captura de eltrece).

“Segundo porque dijo ‘la mema’ y no ‘la mamadera’, la tercera razón por publicar esta foto tomando la memay la cuarta es porque le pedía a la empleada doméstica que se la prepare”, sentenció indignada con algo de humor.

