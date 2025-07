Un comentario de Yanina Latorre sobre Mario Pergolini que en otro momento habría pasado desapercibido, ahora que está en crisis con Diego Latorre cobró relevancia por el zarpado piropo que le dedicó.

“Con Mario voy y se la remo entera”, afirmó la conductora de SQP con timidez.

Luego aclaró picante por qué no podría ir como invitada a Otro Día Perdido: “Lástima que América no me presta”.

“A mí Mario me gusta un poco. Igual, yo ya no me caliento...”.

“Pero si me preguntan con qué tipo saldría, con Pergolini saldría a comer”, aseguró.

YANINA LATORRE, ENTRE MARCELO TINELLI Y MARIO PERGOLINI

Cuando Ximena Capristo le consultó si le excitaría que le hable al oido, Yanina Latorre disparó: “No soy tan paj... . A mí me gustan los hombres inteligentes. A esta edad una piensa más en hablar y tomar un vino”.

Al final, puesta a decidir, Yanina Latorre se la jugó por Mario Pergolini en vez de Tinelli: “Marcelo es mi amigo y no lo imagino. pero me seduce, me calienta mucho más Pergolini”.