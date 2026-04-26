El invierno pegó el primer golpe fuerte en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que desde la noche del domingo se instaló una ola polar que hará caer las temperaturas a niveles mínimos, con mañanas heladas y ráfagas de viento que pueden alcanzar los 90 km/h.

Después de varios días templados, el cambio se sintió de golpe: el aire frío del sur empezó a avanzar sobre la Ciudad y el conurbano, trayendo un descenso marcado de las marcas térmicas. El SMN mantiene una alerta vigente por vientos del oeste y sudoeste, con velocidades de entre 40 y 50 km/h y ráfagas intensas que complican la circulación y pueden provocar incidentes.

LAS RECOMENDACIONES DEL SMN ANTE LOS FUERTES VIENTOS

Ante este escenario, el organismo difundió una serie de recomendaciones clave para evitar accidentes y protegerse del clima extremo:

Evitá salir si no es necesario.

Asegurá objetos que puedan volarse, como macetas, sillas o toldos.

Cerrá y mantenete alejado de puertas y ventanas.

No te refugies debajo de marquesinas, carteles, árboles o postes.

Manejá con precaución si tenés que circular.

¿HASTA CUÁNDO SIGUE EL FRÍO EN EL AMBA?

El lunes será el día más crudo: en el conurbano, las mínimas pueden bajar hasta los 2 grados, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires se esperan valores apenas por encima de los 5 grados. El frío se sentirá especialmente en las primeras horas, con riesgo de heladas en zonas abiertas.

El martes28 continuará con tiempo frío y estable, cielo algo a parcialmente nublado y temperaturas que seguirán bajas: mínimas de 6/7 grados y máximas de 16/17.

El miércoles 29 no habrá grandes cambios: el cielo estará mayormente nublado y las marcas térmicas oscilarán entre 7 y 18 grados.

Recién el jueves 30 se espera un leve repunte, con nubosidad variable y temperaturas que podrían llegar a los 19/20 grados de máxima, aunque las mañanas seguirán frescas.

El invierno se hace sentir en el AMBA y, según el SMN, el frío intenso llegó para quedarse al menos por unos días más.

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