Majo Favarón volvió a quedar en el centro de la polémica por el contenido que publica en sus redes sociales. La esposa del cirujano Aníbal Lotocki, detenido en el penal de Ezeiza, decidió transformar su experiencia personal en una serie de publicaciones que muestran cómo es acompañar a una persona privada de su libertad.

Lejos de mantener un perfil bajo, Favarón se autodenomina “influencer tumbera” y comparte con sus seguidores detalles de cada visita al complejo penitenciario. Sus videos y posteos suelen generar fuertes repercusiones, con opiniones divididas entre quienes valoran su lealtad y quienes cuestionan la exposición pública de la situación.

LOS PREPARATIVOS PARA VISITAR A LOTOCKI

Entre los contenidos que más llaman la atención aparecen los llamados “outfits carceleros”, donde explica cómo debe vestirse para cumplir con las normas de ingreso al penal. Según muestra en sus publicaciones, evita utilizar cinturones y opta por prendas que se ajusten a las exigencias del establecimiento.

Otro de los aspectos que suele documentar es la preparación de las viandas que lleva para su marido. En sus redes detalla los requisitos que debe cumplir la comida para ser autorizada, desde el uso de recipientes transparentes hasta las medidas de seguridad exigidas por el servicio penitenciario.

Majo Favarón, la pareja de Aníbal Lotocki, se lanzó como cantante y presentó: “La influencer tumbera”. Crédito: Instagram.

Además, relata los viajes, controles y largas esperas que forman parte de cada jornada de visita, describiendo las emociones y dificultades que atraviesa desde que Lotocki fue encarcelado.

LA CANCIÓN QUE DESATÓ EL DEBATE

En las últimas horas, Favarón volvió a captar la atención al promocionar una canción titulada “La influencer tumbera”, acompañada por un video en el que aparece bailando al ritmo del tema.

Junto a la publicación, compartió un mensaje en el que reflexionó sobre la lealtad y el aprendizaje que, según asegura, obtuvo durante este proceso: “Descubrí el valor de la lealtad, el abrazo sincero, las paredes frías y los nudos en la garganta. Aprendí algo que todos deberían aprender: no juzgar”.

CRÉDITO: INSTAGRAM

La publicación despertó una nueva ola de comentarios y reacciones en redes sociales, donde muchos usuarios debatieron sobre los límites de la exposición mediática y el rol que Favarón eligió asumir mientras acompaña a Lotocki durante su detención.