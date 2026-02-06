Maria José Favaron estuvo en La Mañana con Moria, donde habló de cómo pasa los días alejada de Aníbal Lotocki, quien está en la cárcel desde octubre del 2023. En el ida y vuelta con La One, la pareja del médico confesó que él “le metió los cuernos”.

“Hay muchos días que no me quiero levantar, hago mucho psicoanálisis, me autoanalizo, descubrí los límites mentales que nos ponemos o que nos imponen, pero yo no quiero culpar a nadie de afuera, ni a mi mamá ni a mis ex que me engañaron”, dijo y fue entonces cuando lanzó: “Aníbal también me cuerneó”.

María José Favarón en La Mañana con Moria (Foto: captura de eltrece).

“¿Te cuerneó? ¿Y con quién te metió los cuernos, con alguna paciente?" , le preguntó la actriz y ella contestó: “Aníbal era terrible, mirá si digo nombres, se pudre todo”. Impactada por lo que la invitada decía, Moria la animó: “No importa, que se pudra, decilo, que se puda, tu marido está en la cárcel y a vos te metieron los cuernos, decilo”.

CÓMO ERAN LOS SUPUESTOS ENCUENTROS DE LOTOCKI CON SUS AMANTES

En La Mañana con Moria, María José Favarón detalló cómo eran los supuestos encuentros de Aníbal Lotocki, su actual pareja, con otras mujeres que a su vez eran sus pacientes: “Estaban casadas las chicas, muchas veces estaban los maridos en la sala de espera y...”.

“Y vos le bancabas los cuernos, osea mientras los maridos esperaban, vos eras la secretaria y él se las estaba trincando...”, le comentó Moria Casán anonadada y la pareja del médico dijo: “Las chicas son muy bravas”.

“Ay no, yo sé, pero bueno, es fuerte lo tuyo también, bancarse ese cuerno”, retrucó La One, cuando Majo aclaró: “Pero yo no estaba en pareja con él ahí...”. “¿Entonces él nos les cobraba nada...?“, repreguntó la conductora y Favarón aseguró: “Sí, y sobre todo estando yo, por eso a mí nadie me quiere proque yo era la perra que les cobraba a todas”.

