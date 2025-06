Aníbal Lotocki continúa detenido en el penal de Ezeiza, y en las últimas horas se conocieron detalles impactantes sobre su vida en prisión.

Según informó Juan Etchegoyen en “Mitre Live”, el médico está atravesando situaciones de hostigamiento y represalias por parte del personal penitenciario.

“Me cuentan que Lotocki no tiene ningún trato preferencial, todo lo contrario: está recibiendo represalias constantes. A la gente del penal no le gusta que se hable de él, especialmente después de lo que revelamos sobre su serie biográfica”, explicó el conductor.

Revelan las represalias que sufre Aníbal Lotocki en la cárcel de Ezeiza. CRÉDITO: Archivo.

Aníbal Lotocki no está aislado, comparte espacio con otros internos —incluidos varios famosos—, pero enfrenta obstáculos en su día a día: “Cada vez que pide algo, se lo niegan. Incluso, una vez solicitó atención médica y nadie lo atendió hasta que intervino el juzgado, y aun así no lo vieron”, relató Etchegoyen.

EL PRESENTE DE ANÍBAL LOTOCKI

Además, el periodista señaló que las represalias también afectan a su entorno más cercano: “Hubo ocasiones en las que no permitieron el ingreso de familiares ni dejaron pasar la comida que le llevaban”.

En medio de este contexto, el único motivo de entusiasmo para Lotocki sería el proyecto de una serie biográfica sobre su vida. “Está concentrado en eso, pensando todo el tiempo en lo que viene”, concluyó el periodista.