La esposa de Aníbal Lotocki contó en diálogo con Socios del Espectáculo cómo fue la primera consulta de Vicky Xipolitakis con el médico condenado.

“Cuando ella se presenta en el consultorio de Aníbal en el 2014 ella ya tenía un procedimiento realizado en glúteos, él le preguntó qué se puso y ella le dijo que tiene ‘ácido hialurónico’”, relató María José Favarón.

María José Favarón habló con Socios del Espectáculo.

Luego, detalló: “A lo que él le dice ‘no tiene aspecto de ser eso pero vamos a mandar a analizarlo’; el resultado decía que ella tenía silicona líquida y acá en Argentina el que ponía esos productos prohibidos era Pérez Latorre”.

QUÉ DIJO VICKY XIPOLITAKIS DE LA DETENCIÓN DEL CIRUJANO PÉREZ LATORRE

Tras conocerse la información de la detención del cirujano Pérez Latorre en Estados Unidos por operar sin licencia, Vicky Xipolitakis habló y aseguró ser una de sus víctimas.

Pérez Latorre (captura: Socios del Espectáculo).

“Cuando me enteré de esta noticia, dije que bueno que haya llegado a la justicia. No me sorprendió lo que pasó, sí me da alegría que esté preso por tantas víctimas. Él juega con la salud de las personas”, dijo la panelista en Cortá por Lozano.

