Esta semana Mariana Fabbiani regresó a la conducción de DDM y confesó que estuvo “casi muerta”. La presentadora explicó los graves síntomas que la dejaron al borde del colapso total y dejó helados a los integrantes de su panel.

“Estuve muy mal, realmente casi no la cuento”, confesó sin vueltas en el arranque de DDM este lunes, y relató que el problema comenzó de manera inesperada y que todo se complicó en cuestión de horas.

Mariana Fabbiani (Foto: captura América TV)

“Fue un virus muy fuerte que me atacó con todo. No podía moverme, no podía hablar… sentí que me apagaba”, reveló. De esta manera, la conductora contó que permaneció aislada y sin poder alimentarse correctamente.

“Ni agua podía tomar. Estuve muy débil, con fiebre, sin fuerzas. No me había pasado nunca algo así”, aseguró. También detalló que necesitó de un tratamiento médico intensivo con seguimiento constante para evitar que su situación se agravara aún más.

“Te das cuenta de lo frágil que es todo. Sentís que no controlás nada”, agregó, notablemente conmovida y con lágrimas contenidas. “Me estoy recuperando, de a poco. Pero estoy viva y eso es lo importante”, señaló, en referencia a que cumple con sus compromisos laborales, pero no al 100 por ciento.

Tras agradecer a la producción del ciclo y a su familia por la contención, Mariana dejó en claro que su problema de salud fue grave. “No fue una gripe ni un resfrío fuerte. Fue un virus que me tumbó. Nunca me había sentido así en mi vida”, dijo, y confesó que ese sufrimiento le “hizo valorar más la salud, el tiempo, lo simple”.

“A veces vamos corriendo, cumpliendo con todo, y no escuchamos al cuerpo. Yo no paraba nunca. Y el cuerpo me dijo: ‘basta’”, redondeó. “Estuve casi muerta. Pero ahora estoy acá. Y tengo más ganas que nunca de vivir”, cerró Mariana, en plena recuperación.

