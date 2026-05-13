Noelia Marzol se animó a contar todo sobre sus romances con otros famosos en el programa de streaming El Ejército de la Mañana. Fiel a su estilo, la bailarina no esquivó ninguna pregunta y dejó varias frases picantes que encendieron las redes.

Durante la charla, Pepe Ochoa fue al hueso: “¿Tuviste muchos romances en el Bailando que no se sepan?”. Sin vueltas, Marzol respondió: “¿Que no se sepan? No, en el Bailando no. Yo siempre picoteé fuerte”. La confesión generó risas y abrió la puerta a más preguntas.

Luego, el conductor insistió: “¿Alguien muy muy famoso que no se sepa?” y la actriz deslizó: “Puede ser, sí”. Pero el foco se puso en un nombre que siempre generó rumores: Nicolás Occhiato.

Ángel de Brito compartió una foto de Noelia Marzol y Nico Occhiato, juntos en la noche porteña (Foto: Archivo).

“Con Nico Occhiato siempre me quedó la duda, ¿fue efímero ese vínculo? ¿Cómo fue?”, preguntó entonce Santi Riva Roy y Marzol no esquivó el tema: “La pasamos bien, ustedes también son muy insistentes… vos te estás conociendo con alguien y no salís a los dos días a decir ‘estoy saliendo’”.

Noelia Marzol habló de su romance fugaz con Nico Occhiato (Foto: captura de Bondi).

Ante la presión del panel, la bailarina fue contundente: “Ahora sí te digo, la pasamos bien”. En agosto de 2019 circularon fotos de ambos de la mano saliendo de un boliche, lo que disparó los rumores de romance.

En ese momento, ambos intentaron mantener el bajo perfil y Marzol desmintió la relación. La relación fue breve y se dio cuando ambos estaban solteros. Poco después, en ese mismo 2019, Marzol conoció a su actual esposo, Ramiro Arias.

LOS OTROS NOMBRES Y LOS RUMORES CON LUIS MIGUEL: LA PALABRA DE NOELIA MARZOL

El panel no se quedó ahí y fue por más nombres de otros famosos con los que se la relacionó: “¿Con el Polaco?”. Noelia Marzol, con picardía, respondió sin filtros en el programa de Bondi: “No sé, lo dejo a tu criterio”.

Y aprovechó para aclarar un rumor que la persigue hace años: “Lo de Luis Miguel me harta porque si hubiera estado con él lo hubiera dicho ya, fuimos a una cena con un amigo en común”.

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