La temporada de verano comenzó en Mar del Plata y Noelia Marzol tuvo un estreno con una presencia especial: estuvo Ramiro Arias, su marido.

La bailarina brilla al frente de Bloody Tango en el Teatro Roxy Radio City, ubicado en la calle San Luis de la ciudad balnearia.

Para el debut, tuvo en las gradas la presencia de su pareja y generó revuelo en las horas posteriores, al mostrar que estuvieron juntos en el camarín.

Noelia Marzol con Ramiro Arias en el camarín tras el estreno de su show en Mar del Plata: el video. Foto: IG | noeliamarzolok

NOELIA MARZOL CON RAMIRO ARIAS EN EL CAMARÍN

Tras la polémica por el video en la pileta y luego del debut en Mar del Plata, Noelia Marzol subió otro video con Ramiro Arias.

La bailarina y su marido se mostraron acaramelados y ella aprovechó para vender cuándo y dónde ver la obra.