Noelia Marzol eligió sus redes sociales para dedicarle un sentido mensaje de cumpleaños a su esposo, Ramiro Arias, quien celebró sus 33 años.

La actriz y bailarina compartió un carrusel familiar que derritió corazones en Instagram.

“Feliz cumpleaños amor. 33 añitos. Sos un pebete. Te amamos, gracias por cuidarnos y amarnos cada día”, escribió la artista junto a una selección de fotos que deja al descubierto la complicidad y el amor que caracteriza a la familia.

El emotivo posteo de Noelia Marzol por el cumpleaños de su marido. Crédito: Instagram

LA RESPUESTA DE RAMIRO ARIAS A NOELIA MARZOL

La publicación generó una ola de cariño entre amigos y seguidores. Ramiro Arias respondió con humor al posteo: “Jajajajaja te amo amor, gracias”.

Mientras que Celeste Muriega también dejó sus felicitaciones: “Feliz cumple para Ramiro, y a disfrutar de esa familia hermosa que tienen”.