El comienzo del 2026 fue más traumático de lo deseado para Noelia Marzol, quien a pesar de haber recibido el Año Nuevo con alegría rodeada de su familia, recibió una demoledora crítica de parte de una psicóloga en redes sociales que la desencajó.

“Voy a subir esto porque la verdad ya me tienen recontra re podrida. Que opinen de un video que subí sin problemas, porque sé el contexto, con toda mi familia detrás...”, arrancó sincera.

El detonante fue el video que la bailarina compartió en Instagram, en donde se ve a su marido, Ramiro Arias, muy acaramelado con su mujer, en lo que Marzol describió como “haciendo burbujitas en el agua”, mientras que para otros era que la “estaba chupando”, tal resumió en diálogo con Puro Show.

Noelia Marzol y Ramiro Arias. (Foto: @noeliamarzolok)

Por otra parte, en su fervoroso descargo enfatizó: “Están flasheando una situación que no sucedió”.

Por qué se calentó Noelia Marzol

La reacción de Noelia se debió a que una supuesta licenciada en psicología tomó las imágenes para sugerir que se trataba de una situación de “abuso infantil”, ya que la pequeña Alfonsina estaba presente en ese instante.

Noelia Marzol explotó contra la supuesta psicóloga que sugirió "abuso infantil" por el video con su hija y el marido en la pileta.

“Me chup... un hue... que opinen lo que quieran. (...) Ahora, que una licenciada esté haciendo un diagnóstico de mi hija que esté asociado a abuso infantil por un video de 10 segundos (...) no lo voy a permitir”, exclamó.

“Que una licenciada instale la idea de forma masiva que en mi casa se vive una situación de abuso infantil, me parece muy apresurado, me parece muy imprudente, me parece muy peligroso e irreal”, siguió.

Noelia Marzol, Ramiro Arias, Alfonsina y Donatello. (Foto: @noeliamarzolok).

Ahí advirtió sus próximos pasos: “No entiendo cuál es la lógica de que esta persona siga teniendo su matrícula. Pero bueno, eso lo tendrá que dictaminar otra persona que no soy yo, que tenga mucho más juicio y más criterio, porque la verdad estoy recaliente”.

“No digas que borraste el video para cuidar la integridad de las infancias. No mientas, lo hiciste porque sabés que se te había un quilombo tremendo, porque sabés que metiste la pata feo”, cerró indignada con la presunta psicóloga.