Noelia Marzol y Ramiro Arias atraviesan un gran momento y así lo demuestran en redes sociales.
La bailarina suele subir contenido de todo tipo a su cuenta de Instagram, desde muestras de su trabajo, hasta imágenes familiares.
Pero también comparte contenido de marcas y luce diferentes prendas, como bikinis en esta época del año.
RAMIRO ARIAS, PICANTE CON NOELIA MARZOL
En uno de los últimos posteos de la bailarina, el jugador de fútbol le dejó un picante comentario a una serie de fotos de su mujer en bikini: “Quiero ser pasa de uva”.
Ella y varios seguidores se preguntaron cuál era el remate del chiste y él no defraudó: “Para destrozarte la empanada”.