Noelia Marzol y Ramiro Arias atraviesan un gran momento y así lo demuestran en redes sociales.

La bailarina suele subir contenido de todo tipo a su cuenta de Instagram, desde muestras de su trabajo, hasta imágenes familiares.

Pero también comparte contenido de marcas y luce diferentes prendas, como bikinis en esta época del año.

Noelia Marzol. Foto: Instagram @noeliamarzolok

RAMIRO ARIAS, PICANTE CON NOELIA MARZOL

En uno de los últimos posteos de la bailarina, el jugador de fútbol le dejó un picante comentario a una serie de fotos de su mujer en bikini: “Quiero ser pasa de uva”.

Ramiro Arias se fue al pasto al comentarle un posteo a Noelia Marzol: “Quiero ser…” | Créditos: Instagram @noeliamarzolok

Ella y varios seguidores se preguntaron cuál era el remate del chiste y él no defraudó: “Para destrozarte la empanada”.